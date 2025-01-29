Украинские дроны поразили ракетный арсенал в России — в СБУ раскрыли подробности

Дроны СБУ и Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области России.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в СБУ.

"Этой ночью СБУ и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. В результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар", — сообщает .

Как оказалось, россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Еще одной целью СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал минобороны России в Тверской области. Дроны поразили сам состав и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чате об эвакуации населения.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает отработку по военным и логистическим объектам на территории врага, уменьшая его способности вести войну против Украины. Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и дальше", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, ранее в российском Ростове раздались взрывы.

В российском Ростове раздаются взрывы

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