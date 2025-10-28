Украинские дроны прорывают "тьму ПВО": какие цели выбирают ВСУ для ударов по Москве

Дроны атаковали аэродром в Подмосковье / © ТСН.ua

Украинские «добрые дроны» снова долетели до Москвы и две ночи подряд атаковали объекты на территории Российской Федерации. Эта стратегия так называемых дипстрайков или глубинных ударов абсолютно рациональна, поскольку враг теряет не только военные ресурсы, но и ключевые институции и финансовые поступления.

Своими мнениями о целях ударов по РФ и ситуации на фронте поделился военный эксперт и эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

Рациональная цель: почему ВСУ бьют именно по Москве

Главная цель ударов по столичному региону РФ – это поражение ключевых институтов и центров, непосредственно вовлеченных в войну против Украины. По мнению эксперта, цели атак вполне оправданы, ведь именно в Москве располагаются учреждения, управляющие российскими оккупационными войсками.

«Почему именно на Москву последние две ночи летят неизвестные или известные добрые дроны? [Потому что там – ред.] центры принятия решений, командные пункты, пункты управления и связи, то есть все эти институты и учреждения, непосредственно привлеченные для руководства российскими войсками», — отметил Селезнев.

Он также подчеркнул, что такие удары имеют немаловажное значение для фронта. Чем больше потерь враг несет в тылу, тем меньше этих ресурсов будет направлено непосредственно на передовую. Кроме того, украинские силы целенаправленно отражаются на объектах нефтепереработки и газораспределительной системе, что уменьшает наполнение российского бюджета.

Дроны прорывают «тьму» противовоздушной обороны

Несмотря на высокую плотность противовоздушной обороны вокруг российской столицы, украинские дроны все равно долетают до своих целей. По словам эксперта, Москва хорошо защищена и имеет вооруженные комплексы ПВО С-300, С-400 и зенитно-ракетные комплексы «Панцирь С-1».

«Там множество комплексов ПВО С-300, С-400, зенитно-ракетных комплексов Панцирь С-1. То есть Москва тщательно защищается, однако, даже несмотря на такую плотную противовоздушную оборону, хорошие дроны долетают до самой российской столицы», — подытожил Селезнев.

Он также добавил, что вполне справедливо, чтобы москвичи почувствовали на себе войну, поскольку они имеют отношение к ее началу в 2014 году.

Атака на аэродром «Раменское»

Как стало известно после одной из последних атак, утром 27 октября пролет дронов был замечен в ряде районов к югу от российской столицы. Позже на карте пожаров FIRMS NASA были зафиксированы участки с повышенной температурой у аэродрома «Раменское», расположенного примерно в 36 километрах от центра Москвы. Хотя формально он зарегистрирован как аэропорт города Жуковский, он обслуживает Москву и раньше был экспериментальным аэропортом.

Это свидетельствует о том, что ВСУ продолжают системно и методично наносить удары по объектам, используемым в военных целях, даже если росСМИ заявляют лишь о сбывании и падении «обломков».

Напомним, над одним из городов в России начали устанавливать защиту от дронов . "Антидронами" покрывают придомовые территории и автомобили.