Украинские дроны разбомбили нефтяной терминал России на Черном море: фото последствий удара

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Реклама

В Сети появились изображения последствий удара дронов СБУ, которые повторно поразили крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал «Таманьнефтегаз».

Спутниковые фото опубликовал в пятницу, 20 февраля, Telegram-канал OSINT-проекта «КіберБорошно».

Как видно на опубликованных снимках, которые показывают состояние стратегического объекта государства-агрессора до удара и после него, важный нефтяной терминал получил серьезные повреждения.

Реклама

В результате удара повреждены по меньшей мере три резервуара с горючим и цеха специализированных жиров, которые входили в инфраструктуру терминала.

OSINT-аналитики Exilenova+ также опубликовали снимки пораженных резервуаров.

«Один резервуар полностью уничтожен, еще один выгорел, третий получил повреждения», — говорится в комментарии к публикации.

Ранее источники в СБУ сообщили о попадании в ночь на 17 февраля беспилотников в нефтяной терминал, расположенный в Краснодарском крае РФ.

Реклама

Этот объект является ключевым элементом экспортной инфраструктуры России. Через порт осуществляется перевалка нефти, сжиженного газа и аммиака. Общий объем резервуарного парка для хранения нефтепродуктов и СПГ превышает один миллион кубометров.

Напомним, что атаку на «Таманьнефтегаз» украинские дроны осуществляют уже второй раз — предыдущий удар состоялся 22 января. Тогда беспилотники повредили технологические трубопроводы на причалах, а также резервуары с вакуумным газойлем и мазутом. Ориентировочные убытки оценивались примерно в 50 млн долл.