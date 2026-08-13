Украинские дроны "разгромили" американцев в Германии: эксперт объяснил, что стало решающим

Вооруженные силы Украины / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

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Украинские военные имеют опыт масштабной сухопутной войны с массовым применением дронов, которого сейчас фактически нет в армиях других стран. Это стало одной из причин, почему украинские операторы беспилотников смогли настолько эффективно действовать против американских подразделений во время учений в Германии.

Об этом заявил военный эксперт, основатель благотворительной организации «Реактивна пошта» Павел Нарожный в эфире Radio NV.

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По его словам, США давно не участвовали в большой сухопутной войне против регулярной армии другого государства.

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«Война в Персидском заливе была очень давно. Все остальные конфликты имели гораздо меньший формат. По сути они воевали против партизан. То есть, против армии какого-то государства они принимали участие в войне очень давно», — пояснил Нарожный.

При этом Украина уже несколько лет ведет полномасштабную войну, где беспилотники стали одним из ключевых инструментов разведки и поражения техники и живой силы.

По словам эксперта, именно этим опытом Украина сейчас делится с союзниками.

«Мы работаем с нашими союзниками, мы союзникам передаем свой опыт. Союзники под это адаптируют свои практики. Они будут меняться», – сказал Нарожный.

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Он считает, что западные армии учтут украинский опыт и перестроят подходы к ведению войны против регулярной армии, в том числе с учетом массового использования дронов.

Как украинские дроноводы «разгромили» американцев на учениях

Во время учений Combined Resolve в Германии в начале 2026 года украинские операторы беспилотников смогли быстро обнаруживать американские подразделения и бронетехнику и условно их «уничтожать».

В учениях участвовало около 3500 американских военнослужащих. Оборону условного противника усилили украинские бойцы 412-го полка Сил беспилотных систем Nemesis.

По данным The Wall Street Journal, результат оказался столь показательным, что американские чиновники описывали его как условное уничтожение бронетанковой бригады.

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Одной из проблем для американцев стала тяжелая техника: во время движения она поднимала пыль и становилась хорошо заметной для украинских разведывательных дронов. После обнаружения целей их атаковали FPV-дроны и беспилотники со сбросами.

Впоследствии американские подразделения начали адаптироваться — лучше рассредоточивались, маскировали технику и активнее применяли средства РЭБ и противодействия дронам.

Подобный результат украинские военные уже демонстрировали и раньше. Во время учений НАТО Hedgehog 2025 в Эстонии десять бойцов ВСУ за полдня условно уничтожили 17 единиц бронетехники и нанесли около 30 ударов по другим целям.

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