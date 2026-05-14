Украинские дроны "свалили" правительство Латвии: премьер Силиня уходит в отставку после скандала

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня / © Associated Press

В четверг, 14 мая, глава правительства Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке после того, как ключевой партнер по коалиции — левая партия «Прогрессивные» — отказала кабинету в поддержке. Политический кризис в стране вспыхнул на фоне неудачной попытки переформатировать правительство после произошедшего в начале мая инцидента с дронами.

Об этом пишет австралийское издание ABC News.

Скандал с беспилотниками и распад коалиции

Конфликт начался после того, как 7 мая несколько украинских беспилотников, направлявшихся на объекты в РФ, были принудительно отклонены российскими средствами РЭБ и упали на территории Латвии. Один из них вызвал пожар на заброшенном нефтехранилище. Премьер обвинила Министерство обороны в слишком медленном развертывании систем противодействия дронам и уволила главу ведомства Андриса Спрудса.

Это решение вызвало возмущение у партии «Прогрессивные», в которую входил министр. Девять депутатов политсилы покинули коалицию в знак протеста, заявив, что Спрудса сделали «козлом отпущения». После этого правительство Эвики Силлини потеряло большинство в парламенте, оставшись лишь с 41 голосом из 100. Оппозиция немедленно заявила о намерении объявить вотум недоверия кабинету министров всего за пять месяцев до очередных выборов.

Коррупционный скандал и будущее правительства

Последним ударом по Кабмину стало задержание министра сельского хозяйства Армандса Краузе антикоррупционным бюро KNAB. Его подозревают в злоупотреблениях при распределении государственной помощи предприятиям лесного сектора. Объявляя о своей отставке, Эвика Силиня подчеркнула, что для нее важнейшим является безопасность страны и благосостояние латвийцев в сложные времена, когда Россия продолжает жестокую войну в соседней Украине.

Напомним, что напряженность в латвийском правительстве росла на протяжении всей недели. Ранее стало известно, что министр обороны Латвии ушел со своего поста именно из-за взрывов на нефтебазе, повлекших залетевшие дроны. Тогда на его место было предложено кадрового офицера, однако партнеры по коалиции заблокировали это назначение. Именно этот отказ и привел к окончательному распаду коалиции и отставке премьера.

Ситуация с безопасностью воздушного пространства Латвии уже долго вызывает беспокойство. Эксперты и политики неоднократно указывали на провал системы ПВО страны, поскольку подобные инциденты с дронами происходили и раньше. В частности, в марте в стране уже фиксировались падение беспилотника, что свидетельствует о системных проблемах с защитой границ НАТО в Балтийском регионе.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назначил на пятницу консультации с лидерами партий по формированию нового состава правительства. В то же время, Украина уже пообещала отправить своих экспертов, чтобы помочь латвийским коллегам построить многослойную систему защиты неба.

