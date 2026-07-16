Украинские дроны сжигают "иранские миллиарды" Кремля — Welt

Украинская атака на НПЗ в Москве в июне

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Война с Ираном ненадолго наполнила российскую казну нефтедолларами, однако украинские атаки на НПЗ быстро изменили ситуацию. Кремль снова сталкивается с дефицитом бюджета и инфляцией, которую невозможно сдержать.

Об этом говорится в статье Welt.

Цены на нефть снова стремительно растут. После того как в ночь на среду боевые действия между Ираном и США возобновились, а Соединенные Штаты провели уже четвертую волну атак, в понедельник утром стоимость барреля (150 л) нефти Brent подскочила на 4,46% — до 79,4 дол. Россия снова внимательно следит за ситуацией и втайне надеется на очередной чрезвычайный экономический подъем.

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Экономический подъем России из-за войны США с Ираном

Основания для этого: война с Ираном в период своего наибольшего обострения — с начала марта до середины июня, когда цена Brent порой превышала 126 долл., — уже обеспечила России значительную экономическую прибыль. Теперь все яснее становится понятно, какой именно масштаб она не имела.

Брюссельский экономический аналитический центр Bruegel, проанализировав данные российского Министерства финансов, подсчитал, что дополнительные доходы бюджета РФ от продажи нефти и газа, полученные благодаря войне с Ираном и блокированию Ормузского пролива, составили 1,18 трлн руб. — примерно 13,5 млрд евро.

Аналитики Bruegel сравнили доходы России за март-июнь с показателями первых двух месяцев года, то есть периода до начала войны. По их оценкам, полученная сверхприбыль составила около 0,5% российского ВВП.

«Оценка обоснована. Со своей стороны, мне здесь особо нечего добавить», — прокомментировал старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине Сергей Вакуленко.

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Экономический подъем РФ не может компенсировать все слабые места

Таким образом, чрезвычайный экономический подъем России оказался непродолжительным. К тому же его масштабы следует оценивать относительно: полученные дополнительные доходы не смогли компенсировать слабые показатели экспорта нефти в предшествующие войне месяцы.

По подсчетам Bruegel, доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в первой половине 2026 года составили 3,67 трлн руб. Для сравнения, за аналогичный период 2025 г., когда средняя цена на нефть была выше, этот показатель достигал 4,73 трлн руб.

«С этой точки зрения дополнительные доходы России от продажи нефти и газа в период с марта по июнь 2026 года можно рассматривать как временный разворот долгосрочной тенденции к их снижению. Благодаря более высоким ценам на нефть Россия получила определенное пространство для маневра в фискальной политике, однако его недостаточно, чтобы полностью компенсировать бюджетные проблемы, вызванные войной в Украине», — пишет Bruegel.

Бюджетные проблемы РФ оказались серьезнее, чем ожидалось

На самом деле, финансовое положение российского бюджета ухудшилось сильнее, чем прогнозировали еще несколько месяцев назад. По итогам первых пяти месяцев этого года дефицит уже достиг 6 трлн руб., или 77 млрд долл., что соответствует 2,6% ВВП.

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«В этом году дефицит бюджета значительно превысит целевой показатель в 1,6% ВВП», — прогнозирует в своем новом отчете Венский институт международных экономических исследований (WIIW). Среди причин институт, в частности, называет дальнейшее увеличение оборонных расходов.

Ситуация с бюджетными доходами также снова усложнилась. Хотя нефтяной и газовый сектор теперь обеспечивает лишь немногим более одной пятой всех поступлений бюджета, украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, прежде всего по нефтеперерабатывающим заводам, продолжают негативно отражаться как на государственных финансах, так и на экономике в целом. Недавно под атаки попали даже транспортные суда в Черном море, часть которых использовалась для снабжения Крымского полуострова.

В ответ Москва прибегла не только к блокированию водных путей к Черному морю. На фоне общенационального дефицита горючего российские власти также временно запретили экспорт большей части дизельного топлива, бензина и авиационного горючего.

В то же время из-за растущей потребности в импорте горючего из-за границы внутри России вновь позволили использовать топливо более низкого качества.

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Ущерб России от ударов украинских дронов

Официальных данных о масштабах повреждения российских НПЗ практически нет. В то же время, «Новая газета Европа» на основе собственных оценок предполагает, что по состоянию на середину июня могли не работать около 40% нефтеперерабатывающих мощностей.

«Что касается дизельного горючего, речь идет примерно о 40%, а по бензину, по моим оценкам, — уже о 60%», — заявил знаток российской энергетической отрасли и партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Российское медиа в изгнании Meduza подсчитало, что с начала года по июнь 2026-го объем торговли бензином сократился на 47%, тогда как его цена выросла на 46%.

Проблемы российской экономики из-за атак на нефтяную отрасль

Россия теряет не только налоговые поступления от переработки нефти. Рост инфляции, обусловленный, в частности, удорожанием горючего, также ограничивает возможности Центрального банка для дальнейшего снижения высокой ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 14,25%.

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Это, в свою очередь, сдерживает и без того низкий уровень инвестиций и способствует сохранению очень сильного рубля. В результате бюджетные поступления от экспорта нефти, номинированные в рублях, также остаются ограниченными.

По словам Крутихина, такая ситуация сохраняется, несмотря на то, что дефицит внутренних мощностей по переработке заставил российские нефтяные компании экспортировать как можно больше сырой нефти.

Напомним, по данным Оксфордского института энергетических исследований, из-за украинских атак на нефтяную инфраструктуру России страна-агрессор потеряла около 20% нефтеперерабатывающих мощностей, что повлекло за собой внутренний дефицит горючего и сокращение экспортных доходов. Хотя эти удары значительно вредят экономике РФ, Foreign Policy отмечает, что пока неизвестно, заставит ли это Кремль изменить военные расчеты.

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