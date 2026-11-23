Украинский морской дрон (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Албания категорически опровергла информацию о том, что украинские морские дроны, атаковавшие российский корвет Меркурий у берегов Ливии, могли стартовать с ее территории. В Тиране назвали такие обвинения безосновательными и призвали прекратить распространение недостоверных сообщений.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Албании в соцсети X.

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В ведомстве заявили, что обратили внимание на сообщения, в которых Албанию связывают с атакой морских беспилотников на российский военный корабль вблизи Ливии.

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«Упомянутые сообщения не соответствуют действительности и не отражают факты. Албания не была причастна к этому инциденту, и ее территория не использовалась и не предоставлялась для проведения или содействия такой атаке», — отметили в МИД.

Албанские дипломаты подчеркнули, что обвинения не подкреплены доказательствами, которые можно проверить.

В министерстве также призвали тех, кто распространяет подобную информацию, исправить ее и более ответственно относиться к освещению таких чувствительных вопросов.

Что известно об украинской атаке на корвет «Меркурий»

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины сообщили об успешной спецоперации вблизи ливийского порта Бенгази.

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По информации СБУ, украинские военные применили семь морских дронов отечественного производства, которые доставили на место операции и спустили на воду с так называемого материнского судна.

Несмотря на попытки российских сил уничтожить беспилотники, они добились определенных целей.

В спецслужбе заявили, что в результате атаки был потоплен российский корвет «Меркурий» вместе с находившимся на его борту боевым вертолетом Ка-27. Также украинские дроны поразили подсанкционный сухогруз MV ANGARA, который Россия использовала для перевозки военных грузов.

«Определенные цели достигнуты», — подчеркнул Зеленский, поблагодарив участников операции.

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Ранее издание Naval News сообщало о мощном взрыве на российском корабле в Бенгази. Спутниковые снимки, исследовавшие OSINT-аналитики, указывали на то, что судно могло частично затонуть.

В Кремле не стали подтверждать масштаб потерь после украинской операции.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ситуацией занимается Министерство обороны РФ, которое предоставит информацию, если сочтет это нужным. В то же время он признал, что в Москве обратили внимание на заявление Зеленского об атаке.

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