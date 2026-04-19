Украинские дроны в Ормузском проливе: Зеленский раскрыл, при каком условии это возможно

Ормузский пролив / © Associated Press

Украина не исключает возможности появления своих морских дронов в Ормузском проливе при наличии соответствующих договоренностей со странами Ближнего Востока.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет прежде всего о сотрудничестве в сфере безопасности и передаче опыта.

«Если у Ближневосточных стран есть наш drone deal, туда морские дроны наши входят, поэтому все может появиться. Что касается защиты, можем появиться. Что касается конвоя, можем помогать», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина готова делиться экспертизой в сфере беспилотных технологий и приобщаться к обеспечению безопасности судоходства.

Напомним, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Это стало возможным в результате достижения соглашения о прекращении огня в Ливане.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил за открытие пролива. Также он заявил, что США лишились статуса посмешище. Однако уже на следующий день, 18 апреля, Ормузский пролив закрыли снова.

Иран начал настаивать на том, чтобы США прекратили блокаду судов, выходящих из иранских портов.