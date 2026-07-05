Украинские дроны ввергают Россию в самый серьезный топливный кризис — FT

Нападение на Россию / © ТСН.ua

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Украина резко увеличила интенсивность ударов по российской энергетической инфраструктуре, превратив кампанию дальнобойных атак в один из главных факторов давления на Россию.

Как сообщает Financial Times, именно беспрецедентная частота атак украинских беспилотников привела к самому серьезному топливному кризису в РФ за последние десятилетия.

По данным издания, только в мае украинские силы нанесли рекордные 16 успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Всего с начала 2026 года объекты нефтеперерабатывающей отрасли России подверглись атакам не менее 194 раз — это в одиннадцать раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Топливный кризис охватил Россию

Несмотря на заявления Минобороны РФ о массовом перехвате украинских беспилотников, рост числа атак привел к тому, что стратегические энергетические объекты все чаще подвергаются ударам.

Результатом кампании стали масштабные перебои с топливом. Более половины российских регионов были вынуждены ввести ограничения на продажу топлива, а на автозаправочных станциях образовались длинные очереди.

В июне украинские беспилотники неоднократно наносили удары по единственному московскому нефтеперерабатывающему заводу, что привело к крупным пожарам и дефициту топлива даже в российской столице.

Технологический прорыв Украины

Аналитики связывают резкий рост эффективности украинских ударов с расширением производства дальнобойных беспилотников, усовершенствованием систем управления и использованием современных технологий планирования операций.

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Свою роль сыграла, в частности, помощь американских спецслужб в прокладке оптимальных маршрутов для дронов с целью обхода российских систем ПВО, сообщили Financial Times украинские высокопоставленные чиновники.

Эксперты отмечают, что кампания уже вышла далеко за рамки атак исключительно на нефтяную инфраструктуру. Теперь её целью является одновременное ослабление энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России, что создает дополнительную нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны и вынуждает Кремль тратить все больше ресурсов на защиту критически важных объектов.

Кремль не проявляет готовности к уступкам

Несмотря на усиление экономического и военного давления, Financial Times отмечает, что российское руководство пока не демонстрирует готовности изменить свою переговорную позицию.

По данным собеседников издания, Москва по-прежнему настаивает на максималистских требованиях и не дает понять, что намерена пойти на компромисс, несмотря на все более ощутимые последствия украинской кампании дальних ударов.

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Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой СБУ генерал-майором Евгением Хмарой утвердил 40-дневную операцию по оказанию давления на государство-агрессора, целью которой является побуждение России к прекращению войны.

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