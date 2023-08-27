Украинские экс-заключенные 10 дней провели на границе с Грузией: чем завершилась история

После 10 дней скитаний на границе, 6 бывших украинских заключенных, которых россияне вывезли с оккупированных территорий, а затем депортировали из РФ, наконец-то оказались в Грузии.

Грузия пропустила на свою территорию шесть украинцев (бывших узников), которых россияне ранее вывезли из оккупированной Херсонщины в РФ.

Об этом сообщает правозащитная организация Unmode.

"Всей группе украинцев официально разрешили пересечь границу Грузии. Пограничные службы не предоставили никаких дополнительных условий или объяснений", – говорится в сообщении.

В организации сообщили, что украинцев везут в безопасное место. В ближайшее время правозащитники обещают подробнее рассказать об этой истории

Как украинцы на 10 дней застряли на грузинской границе

19 августа стало известно, что грузинские пограничники не пустили в свою страну пятерых бывших заключенных из Херсонской области.

Каждому из украинцев на границе было вручено письменное решение о запрете на въезд в Грузию.

"Однако все шесть граждан категорически отказались возвращаться в Россию, так как их жизни угрожает непосредственная опасность в этой стране, особенно в условиях войны России против Украины", – рассказывали в Unmode.

Украинцы 10 суток находились на нейтральной территории, их не снабжали водой и продовольствием. Правозащитники отмечали, что эти люди жертвами военных преступлений, среди них есть те, кто нуждается в непрерывном лечении.

Напомним, что перед бегством из Херсона оккупанты вывезли в РФ и оккупированный Крым около 2500 украинских заключенных.

Среди них были и эта группа экс-узников, которых россияне вывезли из Украины, а по истечении срока наказания были депортированы из России.

По информации Unmode, эти украинцы освободились из российского Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Краснодарском крае. Граждан доставили на КПП Верхний Ларс в ночь с 16 на 17 августа и просто бросили.

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