Украинские флаги и лозунги: как в Грузии противостоят попытке сделать из страны вторую Россию

В Грузии люди вышли на протесты против правительства, которое является российской марионеткой.

Несмотря на более 130 задержанных за два дня протеста, грузины в Тбилиси заставили партию власти отозвать возмутивший общество закон об иноагентах, однако точку на этом протестующие не ставят, уже раздаются призывы собраться вечером в 19:00 по местному времени, чтобы отпраздновать победу и напомнить власти, что уклоняться от европейского вектора недопустимо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Демонстранты в Тбилиси под украинскими и европейскими флагами несколько дней потребовали от власти отменить закон об иноагентах. Протестующие выкрикивали лозунги «Нет русскому закону!».

"Традиционный для 8 марта женский марш превратился в сплоченную колонну антироссийского протеста. После жесткого ночного разгона демонстрантов накануне в Тбилиси, как и в Киеве 2013, на улицы выходит куда больше людей. Люди протестуют против правительства, являющегося российской марионеткой. Они хотят единства и единства. чтобы все проснулись от летаргического сна, в который их загнало это правительство", — говорится в сообщении.

Закон об иноагентах, который скопировали грузинские власти из действующего в России закона, был направлен против оппозиционной прессы, поэтому журналисты также присоединились к протестам под лозунгами "Мы Европа". Людей всех возрастов и профессий объединяет категорический отказ становиться таким как россияне. Собиравшиеся под парламентом заявили, что они готовы на все, чтобы не превратить свою страну во вторую Россию.

Протестующие понимают, что у их страны только два выбора — либо стать демократической, либо исчезнуть.

"Украинский гимн и флаг стали для грузин таким же символом, как и европейский. Россию посылают по направлению, которое еще год назад указали украинские пограничники. Киев это слышит и реагирует. Министерство иностранных дел Украины еще накануне выразило солидарность с грузинским народом. Вспомнил о грузинах. в вечернем обращении и президент Зеленский, выражая искреннее уважение к Грузии", — говорится в сюжете.

Пока неизвестно, под каким названием войдет в историю этот законопроект, но первым символом его стала женщина, устоявшая под ледяным потоком водомета.

"Примеру женщины с европейским флагом следуют другие. Молодежь танцует, следуя попыткам применить против них акустическое оружие. На щиты силовикам клеят сердца и флаги — украинские и грузинские. Но чем ближе к ночи, тем агрессивнее становится полиция", — говорится в сообщении.

Протестующие потребовали от власти отпустить всех задержанных и отозвать закон. Руководство страны согласилось отпустить задержанных, но не отозвало скандальный закон об иноагентах. Следовательно, протесты в Грузии становятся все более жесткими. Протестующие начали строить первые баррикады со скамеек на проспекте Руставели, которые позже снесли силовики. В силовиков полетели первые коктейли с воспламеняющейся смесью. Также протестующие перевернули и подвалили полицейскую машину.

"Здесь, так же как и в украинской Революции достоинства, нет четких лидеров. Политики со студентами собирались совещаться в 11 утра по местному времени о том, как протестовать дальше. Сегодня они ждали больших подкреплений из областей. Вдруг правящая партия «Грузинская мечта», которую уже давно прозвали «российской мечтой» заявляет, что пока отзывает законопроект и собирается объяснять его целесообразность разным слоям общества», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии, несмотря на заявление руководящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", гражданские активисты намерены снова собраться на акцию протеста в центре Тбилиси.

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