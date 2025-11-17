Украинские флаги появились у резиденции спикера Чехии, не поддерживающего Украину

Резиденция Томми Окамуры / © Novinky.cz

В пражском районе Бржевнов неизвестные развесили украинские флаги вокруг дома спикера Палаты депутатов Чехии Томми Окамуры (СДПГ) и разрисовали их краской на тротуарах и фонарях.

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Инцидент произошел днем 17 ноября. На заборе дома по улице Над Тейнкой появились сине-желтые флаги, а несколько других нарисованы баллончиком — на лестнице, мусорных баках и фонарях.

"К нам поступило сообщение о размещении украинских флагов на заборе. Также были зафиксированы разрисованные тротуары и другие предметы. Мы документируем все и определим, был ли причинен вред, и на основании этого примем правовую квалификацию инцидента", - сообщил представитель полиции Ян Данек.

Сам Том Окамура назвал акцию "вероятно, делом рук проукраинских активистов", которая приурочена к 17 ноября, и отметил, что не планирует комментировать ситуацию, поскольку раскрашенные объекты находятся в общественном месте, а не на его участке.

Группа активистов Velvet Memories подтвердила свою причастность:

"Мы не можем оставаться равнодушными, и этой небольшой акцией выражаем наше недовольство поведением новых представителей страны", - говорится в электронном письме, полученном ČTK.

Напомним, что сразу после своего избрания спикером Палаты депутатов Окамура приказал снять украинский флаг со здания парламента. Он держал стремянку лично. Флаг висел на нижней палате парламента с начала российского вторжения в феврале 2022 как символ поддержки Украины. Решение Окамуры осудили политики правительственной коалиции и Пиратской партии, назвав его "позорным, трусливым и бесчестным шагом".