Украинские хакеры "парализовали" крупнейшую российскую авиакомпанию: как отреагировали в Кремле

Хакеры парализовали «Аэрофлот» / © Associated Press

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Более 50 рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» были отменены. Еще 10 задержаны в понедельник после того, как проукраинская хакерская группа Silent Crow заявила об успешной кибератаке. На фоне отпускного сезона табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево покраснело, вызывая возмущение пассажиров и беспокойство Кремля.

Об этом сообщает The Guardian.

Детали атаки и реакции

По словам Silent Crow, сотрудничавшей с белорусской группой Cyber Partisans, атака стала результатом годовой операции, позволившей глубоко проникнуть в сеть «Аэрофлота». Хакеры утверждают, что уничтожили 7000 серверов и получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководителей высшего звена. Пока доказательств этих утверждений не предоставлено.

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В заявлении, якобы принадлежащем Silent Crow, говорится: «Слава Украине! Да здравствует Беларусь!». Группа также угрожает вскоре обнародовать «персональные данные всех россиян, когда-либо летавших „Аэрофлотом“. Reuters пока не смогло подтвердить подлинность этого заявления.

Дмитрий Песков, спикер Кремля, назвал ситуацию «достаточно тревожной» и подчеркнул, что «хакерская угроза остается угрозой для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению». Прокуратура подтвердила, что проблемы авиакомпании являются следствием хакерской атаки и начала уголовное расследование.

Последствия для пассажиров и авиакомпании

Аэрофлот не предоставил дополнительной информации о причине сбоя или сроках его устранения.

Пассажиры выразили недовольство в социальных сетях, жалуясь на отсутствие информации и невозможность связаться с авиакомпанией.

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«Я сижу в аэропорту Волгограда с 3:30!!!!! Рейс перенесли уже в третий раз!!!!!!» — написала Малена Аши.

Юлия Пахота добавила: «Кол-центр недоступен, веб-сайт недоступен, приложение недоступен. Как я могу вернуть билет или обменять его на следующий рейс, как предлагает „Аэрофлот“?».

Silent Crow ранее брала на себя ответственность за ряд кибератак в этом году на российские объекты, включая базу данных недвижимости, государственную телекоммуникационную компанию, крупную страховую компанию, ИТ-департамент правительства Москвы и российский офис Kia. Некоторые из этих атак привели к утечке значительных объемов данных.

Напомним, в понедельник, 28 июля, крупнейшая авиакомпания РФ «Аэрофлот» заявила о сбое в своих информационных системах, что может повлечь задержки и отмену рейсов. В настоящее время специалисты работают над возобновлением работы с обслуживанием.

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