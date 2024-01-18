Украинские хакеры похитили документацию на 500 объектов минобороны России – СМИ

Также хакеры "снесли" семь серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников РФ.

Украинские хакеры сломали одно из российских государственных предприятий, строящее военные объекты на всей территории РФ.

Об этом пишет Нromadske со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источников издания, речь идет о хакерах группировки Blackjack, которые, вероятно, связаны с СБУ.

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Сообщается, что хакеры выгрузили более 1,2 ТВ данных "Главного военно-строительного управления специальными объектами". Это информация об арсеналах вооружения, площадках зенитно-ракетных комплексов, штабах, казармах, в том числе на оккупированных территориях, и другой техническо-проектной документации.

"Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. Теперь строить новые объекты придется по памяти", – объясняет источник издания.

В NV со ссылкой на свои источники добавили, что хакеры снесли семь серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников в России. Это практически оставило управление без массива данных и резервных копий информации.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры по группировке Blackjack оставили жителей Москвы без Интернета и телевидения. В конце декабря они провели кибератаку на IT-инфраструктуру "Росводоканала".

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