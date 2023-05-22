Украинские хакеры получили уникальное фото российского полковника, разыскиваемого ФБР

Украинские хакеры команды "Кібер Спротив" совместно с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm совершили уникальную спецоперацию, во время которой удалось сломать электронную почту жены командира 85-го главного центра специальной службы ГРУ (в/ч 26165), который является одним из 12 офицеров, разыскиваемых ФБР за вмешательство в выборы США 2016 года.

Сенсационность этого взлома заключается в том, что хакерам удалось получить единственное уникальное фото и некоторые другие личные документы полковника Виктора Борисовича Нетикшо, который возглавлял в/ч 26165 до 2018 года и курировал действия российских хакеров в погонах, виновных в киберпреступлениях, совершенных против многих стран мира.

Нетикшо был непосредственным начальником другого российского хакера – подполковника Моргачева Сергея Александровича, которого украинские хакеры сломали раньше и это стало сенсацией в западных СМИ.

В ФБР США были фото 11 офицеров, а 12-й и самый главный из них – полковник Виктор Нетикшо оставался в списке ФБР без фотографии, потому что в открытых источниках и из источников агентурной разведки не удавалось получить его личное фото.

Слом почтового адреса жены полковника Нетикшо — Оксаны Сергеевны Нетикшо - помог установить и данные паспорта, и фото и данные прописки офицера, разыскиваемого ФБР.

Из переписок также удалось узнать о покупке 2022 семьей Нетикшо нежилого помещения площадью 13 кв.м. Вероятно, именно там проживает вся семья и покупает себе дополнительные помещения под хозяйственные или иные нужды.

Тред от InformNapalm за 20 мая с уникальной фотографией полковника Нетикшо собрал много реакций и ретвитов в англоязычном сегменте Twitter среди пользователей, занимающихся вопросами кибербезопасности и понимающих сенсационность события.

Напомним, ФБР США обнаружило и обезвредило пакет вредоносных программ под названием Snake, используемый в ФСБ РФ.

Национальная кибернетическая миссия США (CNMF) направила в Украину 43 специалиста , которые будут помогать бороться с российскими кибернападениями на фоне полномасштабной войны.

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