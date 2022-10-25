Украинские хакеры сломали телевидение в России и выложили призыв сдаться в плен (видео)

В видеоролике, который транслировали по телевидению в РФ, заверили, что Украина гарантирует соблюдение всех правил обращения с военнопленными.

Украинские хакеры днем 25 октября сломали один из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске и транслировали призыв от ВСУ к мобилизованным сдаваться в плен.

Об этом сообщил Стратком ВСУ.

Отмечается, что длительное время на новосибирском телевидении транслировалось обращение ВСУ к российской армии с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации.

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"Шипение упырей и урдалаков, которые, кроме обращения, ничего не могли смотреть, было слышно за сотни километров", – говорится в сообщении.

В обращении к россиянам были изображены кадры войны в Украине, а голос за кадром говорил следующее:

"Вы находитесь на территории чужой страны и участвуете в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас бросают на убой. Для вашего командования вы – расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос – за что вы воюете? За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах ваших и ваших семей? За их тупость и некомпетентность? Украина никогда не угрожала Российской Федерации".

В сообщении также отмечалось, что командование ВСУ предлагает россиянам сдаться в плен и вернуться домой. Украина также гарантирует соблюдение всех Женевских конвенций и правил обращения с военнопленными.

Напомним, 24 октября Генштаб ВСУ опубликовал срочное обращение к российским военным с призывом не поддаваться пропаганде Кремля, не служить диктатору Владимиру Путину и сдаваться в плен.

Добавим, по данным украинской разведки, в России с начала "частичной" мобилизации в армию призвали по меньшей мере 200 тыс. человек. Мобилизация продолжается, но пропагандистам приказали не распространять эту информацию.

Заметим, чтобы добровольно сдаться в плен ВСУ, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также можно воспользоваться чат-ботом "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot) – там принимаются обращения от российских военных и их родственников.

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