Украинские хакеры взломали Интернет-провайдера в Москве – россияне остались без ТВ

Жители Москвы остались без Интернета и телевидения.
Украинские хакеры из группировки Blackjack взломали московского Интернет-провайдера "М9ком".
Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органов.
Сообщается, что закеры Blackjack удалили 20 ТВ данных. Это официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.
Из-за этого часть жителей Москвы потеряли доступ в Интернет и телевидение.
Blackjack также выгрузило более 10 ГБ данных с почтового сервера и клиентских баз компании.
Хакеры также анонсируют серьезную атаку, которая будет местью за кибератаку на "Киевстар".
Напомним, украинские хакеры выложили в Сеть клиентскую базу российского Альфа Банка.
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