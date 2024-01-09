Украинские хакеры взломали Интернет-провайдера в Москве – россияне остались без ТВ

Жители Москвы остались без Интернета и телевидения.

Украинские хакеры из группировки Blackjack взломали московского Интернет-провайдера "М9ком".

Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органов.

Сообщается, что закеры Blackjack удалили 20 ТВ данных. Это официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.

Из-за этого часть жителей Москвы потеряли доступ в Интернет и телевидение.

Blackjack также выгрузило более 10 ГБ данных с почтового сервера и клиентских баз компании.

Хакеры также анонсируют серьезную атаку, которая будет местью за кибератаку на "Киевстар".

Напомним, украинские хакеры выложили в Сеть клиентскую базу российского Альфа Банка.

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