Украинские инструкторы будут готовить немецкую армию к войне с Россией

Военные немецкой армии / © Associated Press

Украинские военные инструкторы помогут немецким вооруженным силам подготовиться к защите от любого нападения России на НАТО до 2029 года.

Об этом заявил главнокомандующий немецкой армии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг в интервью агентству Reuters.

Речь идет о реализации соглашения, которое Берлин и Киев заключили в прошлом месяце, о направлении военных инструкторов ВСУ в немецкие армейские школы для преподавания уроков, полученных во время борьбы против российского вторжения.

«У нас высокие ожидания. Украинские военные сейчас являются единственными в мире, которые имеют опыт боевых действий против России», — подчеркнул глава немецкой армии.

По его словам, начальный контингент украинских инструкторов, вероятно, будет насчитывать «среднее двузначное количество» и останется на несколько недель.

Ожидается, что украинские инструкторы передадут свой опыт в области артиллерии, инженерии, бронетанковых операций, использования беспилотников, а также командования и управления.

Фройдинг сказал, что Украина развила военные навыки, которых нет в учебниках, развивая тактику и возможности ведения войны, «ориентированной на данные» — термин, который означает применение высокоцифровых и взаимосвязанных операций.

«То, что они теперь обращаются к нам как инструкторы, отражает партнерство в сфере безопасности на равных условиях», — сказал немецкий генерал.

Ранее, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия обучала украинские войска обращению с таким оружием, как боевые машины пехоты Marder, танки Leopard, гаубицы и системы противовоздушной обороны.

Фройдинг сказал, что Германия была первой страной, которая достигла договоренности с Украиной о предоставлении военных инструкторов, но прогнозирует, что другие последуют этому примеру.

Война НАТО с Россией: насколько реальна угроза

Главнокомандующий вооруженных сил Германии сослался на оценки немецких и других западных разведывательных служб, которые свидетельствуют, что Россия может быть готова к масштабному нападению на военный альянс НАТО к 2029 году.

«Это же почти послезавтра. У нас нет времени — враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать каждую возможность для подготовки», — сказал Фройдинг.

Россия настаивает, что не намерена атаковать НАТО, но западные чиновники говорят, что такие заверения нельзя воспринимать буквально, поскольку Москва делала аналогичные заявления перед вторжением в Украину.

Напомним, Германия больше не рассматривает войну с Россией как гипотетический сценарий далекого будущего. Берлин переходит к подготовке армии и тыла, выделяя сотни миллионов евро на новейшее оружие и меняя законодательство под нужды военного времени.

Еще в конце прошлого года в Германии разработали амбициозный военный проект, в котором, в частности, прописано, как до 800 тысяч военных Германии, США и других союзников НАТО будут переброшены на восток в случае угрозы со стороны России.