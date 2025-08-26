Украинские корни и поездки в Россию: что известно о новом премьере Литвы

Инга Ругинене Фото: lpsk

Сейм Литвы утвердил кандидатуру представительницы Социал-демократической партии Инги Ругинене на должность премьер-министра. Она приступит к исполнению обязанностей после подписания указа президентом Гитанасом Науседой и принесения присяги в парламенте.

Об этом сообщает Delfi.

В ходе общения с журналистами Ругинене подчеркнула, что один из ее первых зарубежных визитов состоится именно в Украину.

«Конечно, если говорить о внешней политике, то первые визиты будут в Украину и Польшу. Это очень важно», — сказала она.

Новая глава правительства должна в течение 15 дней представить состав Кабинета министров и программу его деятельности.

Украинские корни и поездки в РФ после оккупации Крыма

Советник Ругинене Игнас Добровольскас подтвердил, что будущий премьер имеет украинское происхождение: ее бабушка родом из Краматорска Донецкой области. В то же время политика дважды посещала Москву уже после начала войны в 2014 году — в 2015 и 2018 годах, где встречалась с дальними родственниками.

Добровольскас объяснил, что часть семьи Ругинене осталась в Украине, другие переехали в Россию еще в советское время.

«Министерша также понимает украинский язык, но говорит на нем не очень хорошо. Она поддерживает Украину и будет делать это до победы Киева», — рассказал он.

Сама Ругинене заявила, что не считает свои частные поездки поводом для критики.

«Я всем сердцем за Украину. Мне пришлось провести там много времени. Не чувствую себя достойной упреков, ведь не сделала ничего плохого», — подчеркнула она.

Что известно о политическом прошлом Инги Ругинене

До избрания премьер-министром Инга Ругинене исполняла обязанности министра социальной защиты и труда Литвы.

Ее выдвижение произошло после отставки предыдущего главы правительства Гитанаса Палуцкаса. Он ушел с поста на фоне коррупционного скандала, связанного со льготным кредитом в 200 тыс. евро, выданным компанией его делового партнера.

Ранее, а именно 31 июля 2025 года, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку с поста главы правительства и руководителя входящей в парламентскую коалицию Литовской социал-демократической партии на фоне коррупционного скандала.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен осознать: агрессивные действия России — это не просто риторика, а реальная угроза всему континенту.