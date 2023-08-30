Украинские летчики в Дании готовы к первым полетам на F-16 — Залужный

Начальник штаба обороны Королевства Дания генерал Флемминг Лентфер в телефонном разговоре с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным сообщил о готовности украинских летчиков к летной подготовке на истребителях F-16.

Об этом украинский генерал написал в своем Telegram-канале.

"Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", — сообщил он.

Кроме того, командование ВСУ договорилось с датскими партнерами о начале работы над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

"Поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором", — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, Дания начала обучение 8 украинских пилотов управлять истребителями F-16 в рамках своих обязательств предоставить Украине самолеты.

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