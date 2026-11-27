Украинские морские дроны / Архивное фото

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Два российских конвоя, перевозивших военную технику в Ливию, сменили курс после украинской операции в порту Бенгази 22 ноября. Тогда украинские морские дроны утопили российский военный корвет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников по военным и силовым структурам.

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Где находятся русские конвои

По информации трех источников агентства, один из конвоев российских судов с военными машинами развернулся в Средиземном море после уничтожения корвета в Бенгази. Это первое публичное описание смены его маршрута после атаки.

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Другой конвой, сопровождавший российский фрегат «Головко», сменил курс вблизи Сицилийского пролива. Это произошло в тот день, когда украинские морские дроны атаковали российский корабль в Ливии.

Европейское военное чиновник, следившее за перемещением судов, сообщил Reuters о развороте флотилии. Украинский представитель военной разведки и отдельный собеседник из ближневосточных структур безопасности подтвердили, что второй конвой прекратил движение в направлении Ливии и находится на паузе у побережья Алжира.

В России на запрос Reuters о комментарии не ответили.

Почему российские корабли сменили маршрут

Смена курса произошла после атаки украинских морских беспилотников на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. Удар по военному кораблю произошел примерно в 2000 км от украинского театра боевых действий.

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Россия теперь вынуждена учитывать риски для своих военных кораблей и судов поставок даже вдали от Черного моря. Вот почему разворот двух конвоев может свидетельствовать о пересмотре маршрутов российских морских перевозок в Средиземноморье.

Что известно об украинской операции в Ливии

22 ноября Силы обороны Украины и СБУ провели операцию вблизи порта Бенгази. Для поражения российских целей применили семь морских беспилотников. Был утоплен корвет «Меркурий» с боевым вертолетом Ка-27 на борту и поражен сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов.

Как операция в Ливии повлияла на международные отношения

После удара по российским кораблям власти восточной Ливии пригрозили Украине юридическими и дипломатическими мероприятиями. Италия также отреагировала на инцидент, выразив беспокойство из-за возможного распространения войны на Средиземноморье.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с ливийским коллегой. Он пояснил, что украинские действия были направлены исключительно против российских военных объектов, и выразил соболезнования из-за непредвиденных последствий атаки.

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Операция возле Бенгази стала частью более широкой кампании украинских дальнобойных ударов. По данным, обнародованным 27 ноября, в течение 2026 года Украина совершила почти 500 атак по российским стратегическим объектам, в том числе и за пределами территории РФ. Среди них — поражение российских судов вблизи Ливии.

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