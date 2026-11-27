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Украинские морские дроны заставили российские конвои изменить курс: происходящее в Средиземном море
Российские суда с военными грузами сменили маршруты после уничтожения украинскими морскими дронами корвета Меркурий в ливийском порту Бенгази.
Два российских конвоя, перевозивших военную технику в Ливию, сменили курс после украинской операции в порту Бенгази 22 ноября. Тогда украинские морские дроны утопили российский военный корвет.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников по военным и силовым структурам.
Где находятся русские конвои
По информации трех источников агентства, один из конвоев российских судов с военными машинами развернулся в Средиземном море после уничтожения корвета в Бенгази. Это первое публичное описание смены его маршрута после атаки.
Другой конвой, сопровождавший российский фрегат «Головко», сменил курс вблизи Сицилийского пролива. Это произошло в тот день, когда украинские морские дроны атаковали российский корабль в Ливии.
Европейское военное чиновник, следившее за перемещением судов, сообщил Reuters о развороте флотилии. Украинский представитель военной разведки и отдельный собеседник из ближневосточных структур безопасности подтвердили, что второй конвой прекратил движение в направлении Ливии и находится на паузе у побережья Алжира.
В России на запрос Reuters о комментарии не ответили.
Почему российские корабли сменили маршрут
Смена курса произошла после атаки украинских морских беспилотников на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. Удар по военному кораблю произошел примерно в 2000 км от украинского театра боевых действий.
Россия теперь вынуждена учитывать риски для своих военных кораблей и судов поставок даже вдали от Черного моря. Вот почему разворот двух конвоев может свидетельствовать о пересмотре маршрутов российских морских перевозок в Средиземноморье.
Что известно об украинской операции в Ливии
22 ноября Силы обороны Украины и СБУ провели операцию вблизи порта Бенгази. Для поражения российских целей применили семь морских беспилотников. Был утоплен корвет «Меркурий» с боевым вертолетом Ка-27 на борту и поражен сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов.
Как операция в Ливии повлияла на международные отношения
После удара по российским кораблям власти восточной Ливии пригрозили Украине юридическими и дипломатическими мероприятиями. Италия также отреагировала на инцидент, выразив беспокойство из-за возможного распространения войны на Средиземноморье.
Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с ливийским коллегой. Он пояснил, что украинские действия были направлены исключительно против российских военных объектов, и выразил соболезнования из-за непредвиденных последствий атаки.
Операция возле Бенгази стала частью более широкой кампании украинских дальнобойных ударов. По данным, обнародованным 27 ноября, в течение 2026 года Украина совершила почти 500 атак по российским стратегическим объектам, в том числе и за пределами территории РФ. Среди них — поражение российских судов вблизи Ливии.