По состоянию на 13 января танкер и экипаж все еще находятся в открытом море / Фото иллюстративное / © Associated Press

Украинские дипломаты в США принимают меры для обеспечения консульского доступа к 17 гражданам Украины, которые находятся на борту задержанного «теневого» танкера Bella-1. По состоянию на 13 января экипаж судна, шедшего под флагом РФ, все еще находится в открытом море.

Об этом сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах в ответ на запрос LIGA.net.

Танкер Bella-1, известный также как Marinera, был перехвачен американскими силами 7 января во время перевозки груза из Венесуэлы.

Государственный департамент США официально подтвердил наличие 17 украинцев среди членов экипажа.

В настоящее время судно направляется в американский порт под сопровождением. Любые следственные и процессуальные действия относительно команды начнутся только после пришвартования.

Посольство Украины уже направило официальную ноту американской стороне. Дипломаты требуют предоставить разъяснения правового статуса моряков и обеспечить безотлагательный доступ консула к гражданам Украины сразу после их прибытия в США.

«Украинская сторона работает над привлечением всех имеющихся международно-правовых механизмов для защиты прав и интересов наших граждан», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина 9 января сообщила, что среди экипажа нефтяного танкера Bella-1, который Береговая охрана США задержала за нарушение санкционного режима против РФ, находятся граждане Украины.

Напомним, ситуация вокруг Bella-1 остается напряженной из-за политического подтекста.

Украина продолжает координировать действия с федеральными ведомствами США для мониторинга состояния моряков и обмена данными.