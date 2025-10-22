Украинские мужчины 18-22 лет массово выезжают в Германию: обнародованы цифры

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

Германия наблюдает стремительный наплыв молодых украинских мужчин после того, как лицам в возрасте 18-22 года разрешили выезжать из Украины.

Об этом в среду, 22 октября, сообщило Министерство внутренних дел в Берлине агентству AFP, передает Barrons.

Как свидетельствуют обнародованные цифры, количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые ищут убежища в Германии, более чем в 10 раз выросло после 26 августа, когда были ослаблены правила выезда за границу.

Уже по состоянию на 8 сентября в среднем в Германию прибывало более 1000 молодых украинцев, а с 6 октября это количество выросло до 1796 за неделю, по сравнению со 138 за неделю по состоянию на 25 августа.

«Возможно, что это фаза усиления миграции после внедрения правил, принятых Украиной этим летом, и что количество молодых мужчин, ищущих защиты, может снова уменьшиться», — заявили в министерстве.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено выезжать из Украины, кроме исключительных случаев.

26 августа в Украине разрешили выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, которые не подпадают под призыв — минимальный возраст для призыва был снижен до 25 лет в апреле 2024 года.

По данным Организации Объединенных Наций, с февраля 2022 года более 5,6 миллиона украинцев нашли убежище за рубежом, подавляющее большинство из них — в Европе. Более миллиона из них переехали в Германию.

Напомним, в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в Германии поступают сотни сообщений о беглецах от войны из Украины, которые для общения нуждаются в переводчике с венгерского языка. Как обнаружила проверка, некоторые беженцы из Украины были владельцами паспортов Венгрии.