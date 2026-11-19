Украинцы месяцами живут в бомбоубежищах Швейцарии: почему беженцев поселили под землей / © ТСН

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Около сотни беженцев уже несколько месяцев обитают грязных бункерах на западе Швейцарии. Из-за нехватки мест для проживания местные власти вынуждены использовать бомбоубежища как временное жилье. Однако условия там негативно отражаются на физическом и психологическом здоровье людей.

Об этом сообщает швейцарский общественный вещатель RTS.

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Одним из оказавшихся в таких условиях стал около 40-летний украинец Юрий Смирнов. Он уже несколько месяцев обитает в укрытии гражданской защиты в населенном пункте Кларанс.

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Мужчина жалуется на грязь, нехватку естественного освещения и вентиляции, а также постоянную тесноту. По его словам, нахождение под землей серьезно ухудшило психологическое состояние.

«Мое здоровье значительно ухудшилось. Психологически мне очень тяжело. Мне снятся кошмары. Я снова переживаю некоторые сцены войны», — рассказал украинец.

В конце концов ситуация стала настолько невыносимой, что он решил ночевать под открытым небом, а не оставаться в укрытии.

В бомбоубежищах люди живут месяцами

Подобные проблемы и у других мужчин, проживающих в подземных помещениях. Несмотря на признательность Швейцарии за предоставленное убежище, они признаются, что длительное пребывание под землей существенно усложняет повседневную жизнь.

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В частности, один из студентов физического факультета рассказал, что из-за постоянного шума не может нормально учиться и сосредотачиваться на собственных проектах.

«В укрытии очень шумно. Я не могу сосредоточиться на домашних задачах, своих проектах и обучении», — поделился он.

В бомбоубежище в Кларансе сейчас проживают около 60 человек, которых разместили в трех спальных помещениях. Еще примерно 50 беженцев находятся в аналогичном укрытии в Эшаллане.

Оба объекта предназначены исключительно для мужчин. По информации учреждения по приему мигрантов кантона, туда не поселяют людей, чьи проблемы со здоровьем несовместимы с такими условиями проживания. В то же время, статус пребывания человека в стране не является критерием для распределения.

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Швейцарские организации, в частности Швейцарская организация помощи беженцам, считают подземные укрытия гражданской защиты непригодными для длительного проживания ищущих убежища людей.

Власти признают проблему, но утверждают, что не имеют достаточно жилья.

Одной из главных причин проблемы называют увеличение количества людей из Украины. Дополнительные трудности создает завершение сроков аренды некоторых помещений, ранее использовавшихся для размещения беженцев.

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