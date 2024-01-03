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Украинские партизаны разведали вооружение российской воинской части в Московской области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Украинские партизаны разведали вооружение российской воинской части в Московской области

Партизанское движение продолжает получать важные знания о военных РФ / Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны продолжают помогать украинским военным.

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России АТЕШ разведало вооружение воинской части 55443 в Ногинске, Московской области.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

"Наш недавно призванный к этой части агент проводит разведку и добывает информацию о технике и вооружении подразделения. Часть находится по адресу: Электростальское шоссе, 8", — говорится в сообщении.

Была зафиксирована полная номенклатура техники, которая хранится в части. Сообщается, что ее активно восстанавливают для передачи в Донецкое направление.

Точные координаты парка восстановленных БМП были переданы СОУ.

Напомним, Россия установила дополнительную защиту Крымского моста из-за страха перед украинскими дронами.

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Дата публикации
Просмотры
491
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