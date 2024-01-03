Украинские партизаны разведали вооружение российской воинской части в Московской области

Партизаны продолжают помогать украинским военным.
Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России АТЕШ разведало вооружение воинской части 55443 в Ногинске, Московской области.
Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.
"Наш недавно призванный к этой части агент проводит разведку и добывает информацию о технике и вооружении подразделения. Часть находится по адресу: Электростальское шоссе, 8", — говорится в сообщении.
Была зафиксирована полная номенклатура техники, которая хранится в части. Сообщается, что ее активно восстанавливают для передачи в Донецкое направление.
Точные координаты парка восстановленных БМП были переданы СОУ.
Напомним, Россия установила дополнительную защиту Крымского моста из-за страха перед украинскими дронами.
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