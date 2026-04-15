Украинские пенсионеры в ЕС: где проще всего остаться после 2027 года
После завершения временной защиты 2027 украинским пенсионерам придется оформлять новый статус в ЕС.
Для украинцев пенсионного и предпенсионного возраста, выехавших в Европейский Союз после начала полномасштабной войны, становится все более актуальным вопрос легализации пребывания.
Временная защита, действующая для граждан Украины, имеет ограниченный срок — до 4 марта 2027 года. После этого украинцам придется искать законные основания для проживания в странах ЕС.
В то же время, получение украинской пенсии за рубежом не дает автоматического права оставаться в Евросоюзе.
Почему пенсионерам сложнее легализоваться
Большинство миграционных правил в странах ЕС ориентированы на трудоустройство. Для людей, не работающих или уже вышедших на пенсию, такие механизмы часто не подходят.
Поэтому основой для получения вида на жительство обычно становятся:
пенсионные выплаты;
пассивный доход (аренда, дивиденды);
сбережения;
наличие жилья и медицинского страхования.
Именно поэтому для пенсионеров наиболее реалистичны статусы финансово независимых лиц.
Португалия – один из самых доступных вариантов
Португалия считается одной из самых удобных стран для легализации пенсионеров. Там предусмотрено специальное вид на жительство для лиц с пассивным доходом.
Для его получения необходимо подтвердить:
достаточный уровень дохода;
наличие жилья;
стандартный пакет документов
В 2026 г. минимальный доход для одного заявителя ориентировочно составляет от 920 евро в месяц. Это делает страну доступной даже пенсионерам с умеренными доходами.
Испания — вариант для тех, кто имеет больше средств
Испания предлагает вид на жительство без права на работу (non-lucrative residence). Однако требования здесь гораздо выше:
около 28 800 евро в год (около 2 400 евро в месяц) для одного человека;
дополнительные расходы на каждого члена семьи.
Такой вариант подходит, прежде всего, тем, кто имеет стабильный высокий доход или значительные сбережения.
Греция — для тех, кто имеет капитал
Греция предлагает инвестиционный вариант – так называемую «золотую визу». Она предусматривает получение вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость.
Порог входа – от 250 тысяч евро. Такой вариант подходит только для ограниченного круга людей с большими финансовыми возможностями.
Что следует сделать уже сейчас
Эксперты советуют не откладывать подготовку к легализации, ведь процесс может занять несколько месяцев.
В частности, необходимо:
подтвердить источники доходов;
подготовить банковские выписки;
оформить жилье (аренда или собственность);
получить медицинское страхование.
2026 может стать ключевым для украинских пенсионеров в ЕС, ведь именно сейчас стоит оценить свои финансовые возможности и выбрать оптимальную страну для дальнейшего проживания.
Заметим, что ЕС рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028 года, однако обновленная Директива может стать выборочной. Среди возможных ограничений - отказ в статусе мужчинам мобилизационного возраста, жителям относительно безопасных западных регионов Украины и лицам, которые прибудут после установленной даты. Страны ЕС избегают предоставления долгосрочных разрешений на проживание из-за нехватки административных ресурсов и политических рисков, поэтому статус остается временным. Окончательное решение о новых правилах ожидается в конце мая.