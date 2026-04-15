Украинские пенсионеры в ЕС: где проще всего остаться после 2027 года

Для украинцев пенсионного и предпенсионного возраста, выехавших в Европейский Союз после начала полномасштабной войны, становится все более актуальным вопрос легализации пребывания.

Временная защита, действующая для граждан Украины, имеет ограниченный срок — до 4 марта 2027 года. После этого украинцам придется искать законные основания для проживания в странах ЕС.

В то же время, получение украинской пенсии за рубежом не дает автоматического права оставаться в Евросоюзе.

Почему пенсионерам сложнее легализоваться

Большинство миграционных правил в странах ЕС ориентированы на трудоустройство. Для людей, не работающих или уже вышедших на пенсию, такие механизмы часто не подходят.

Поэтому основой для получения вида на жительство обычно становятся:

пенсионные выплаты;

пассивный доход (аренда, дивиденды);

сбережения;

наличие жилья и медицинского страхования.

Именно поэтому для пенсионеров наиболее реалистичны статусы финансово независимых лиц.

Португалия – один из самых доступных вариантов

Португалия считается одной из самых удобных стран для легализации пенсионеров. Там предусмотрено специальное вид на жительство для лиц с пассивным доходом.

Для его получения необходимо подтвердить:

достаточный уровень дохода;

наличие жилья;

стандартный пакет документов

В 2026 г. минимальный доход для одного заявителя ориентировочно составляет от 920 евро в месяц. Это делает страну доступной даже пенсионерам с умеренными доходами.

Испания — вариант для тех, кто имеет больше средств

Испания предлагает вид на жительство без права на работу (non-lucrative residence). Однако требования здесь гораздо выше:

около 28 800 евро в год (около 2 400 евро в месяц) для одного человека;

дополнительные расходы на каждого члена семьи.

Такой вариант подходит, прежде всего, тем, кто имеет стабильный высокий доход или значительные сбережения.

Греция — для тех, кто имеет капитал

Греция предлагает инвестиционный вариант – так называемую «золотую визу». Она предусматривает получение вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость.

Порог входа – от 250 тысяч евро. Такой вариант подходит только для ограниченного круга людей с большими финансовыми возможностями.

Что следует сделать уже сейчас

Эксперты советуют не откладывать подготовку к легализации, ведь процесс может занять несколько месяцев.

В частности, необходимо:

подтвердить источники доходов;

подготовить банковские выписки;

оформить жилье (аренда или собственность);

получить медицинское страхование.

2026 может стать ключевым для украинских пенсионеров в ЕС, ведь именно сейчас стоит оценить свои финансовые возможности и выбрать оптимальную страну для дальнейшего проживания.

Заметим, что ЕС рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028 года, однако обновленная Директива может стать выборочной. Среди возможных ограничений - отказ в статусе мужчинам мобилизационного возраста, жителям относительно безопасных западных регионов Украины и лицам, которые прибудут после установленной даты. Страны ЕС избегают предоставления долгосрочных разрешений на проживание из-за нехватки административных ресурсов и политических рисков, поэтому статус остается временным. Окончательное решение о новых правилах ожидается в конце мая.