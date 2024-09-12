Украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии — Умеров

Группа пилотов из Украины уже проходит подготовку к управлению F-16 в Румынии.

Украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. Ключевая тема — усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов", — рассказал он.

По его словам, в скором времени Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

"F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии. Поблагодарил румынский коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО. Договорились продолжать сотрудничество. Планирую свой визит в Румынию", — добавил он.

Напомним, ранее в Канаду прибыла первая группа украинских пилотов для участия в тренировках, которые должны подготовить их к управлению истребителями F-16.

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