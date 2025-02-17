Украинские пилоты продолжат подготовку на F-16 в Королевских ВВС Британии: что известно

Украинские пилоты в Великобритании продолжают изучать самолеты F-16, невзирая на "неопределенность в переговорах".

Об этом пишет Le Monde.

По информации источника, в течение 6 месяцев десять военных из Украины будут проходить подготовку в Королевских ВВС, которые научат их основам навигации и полетов на истребителях и основам английского языка, который является стандартизированным языком для международных полетов, в рамках Interstorm – международной программы, что действует с 2023 года. Начало было положено на саммите НАТО в Вильнюсе с целью научить украинцев управлять американскими истребителями F-16.

Участие в программе также принимают бельгийцы, датчане, румыны, американцы, французы и португальцы. Поскольку у британцев нет собственных F-16, они взяли на себя ответственность за первый этап обучения: изучение украинскими пилотами основ навигации и пилотирования боевых самолетов, а также изучение английского языка.

Le Monde и четыре других европейских издания пообщались с украинскими студентами-пилотами.

По информации журналистов, летчики из Украины уже прошли четыре года обучения в военно-воздушной академии и успели полетать на воздушных машинах советского типа (L-39 чешского производства).

"В течение шести месяцев в Великобритании они проходят дополнительную теоретическую подготовку для ознакомления со стандартами пилотирования и управления воздушным движением, характерными для НАТО. Их подготовка также включает в себя интенсивные курсы английского языка и шестьдесят часов полетов на самолете Grob Tutor", – говорится в материале.

Их обучение длится в целом восемнадцать месяцев, что почти на год меньше, чем традиционная подготовка пилотов F-16, которая обычно длится от двух с половиной до трех лет.

"Очевидно, идея состоит в том, чтобы подготовить молодых пилотов к бою как можно быстрее, поскольку Украина получила почти 70 самолетов F-16 (предоставленных Данией, Нидерландами и Грецией)", – говорится в материале.

По словам пилотов из Украины, истребители F-16 позволят более эффективно охотиться на вражеские самолеты.

"У них лучший радар и они будут останавливать ракеты дальнего радиуса действия. Наша большая проблема – это ракеты и БпЛА, которые атакуют украинские электростанции и инфраструктуру. F-16 обеспечат лучшую защиту наших границ, но этого будет недостаточно для победы в войне", – рассказал пилот.

Напомним, Нидерланды собираются передать Украине очередную военную помощь, а именно дополнительные F-16, дроны, бронированные машины и другое оружие.

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