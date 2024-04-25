Украинские пилоты во Франции начали подготовку к полетам на F-16

Украинские авиаторы будут учиться так же, как и пилоты французских ВВС.

Украинские пилоты, ранее имевшие опыт пилотирования гражданских самолетов и тренировок на учебных самолетах, начали подготовку во Франции для работы на истребителях на F-16.

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Об этом информирует BFMTV.

В сообщении указывается, что украинские авиаторы будут учиться так же, как и пилоты французских ВВС, но за вдвое меньший промежуток времени.

"Занятия будут проходить на тренажерах, а также на самолетах Alpha Jets, которые были сняты с вооружения и заменены новыми Pilatus PC-21. Студенты-пилоты должны будут налетать 80 часов перед началом обучения на F-16", — говорится в сообщении.

Французские журналисты сообщили, что украинским пилотам в среднем 20-22 года, поскольку "опытные летчики остались в Украине и управляют самолетами в составе Воздушных сил".

После периода подготовки во Франции, который продлится около шести месяцев, пилоты будут направлены в США, где пересядут на F-16. Технические команды, включая механиков, скорее всего, будут учиться в США.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ предупредили, какую угрозу ожидать от россиян по прибытии истребителей F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ дезориентируют кафиров и имитируют полеты F-16 и F-22.

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