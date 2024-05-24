Украинские пилоты закончили обучение на F-16 в США и направляются в Европу

Завершение обучения — решающий момент для того, чтобы современные истребители начали защищать украинское небо.

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США.

Об этом сообщила представитель Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган, информирует Politico.

Она отметила, что завершение обучения является решающим моментом для того, чтобы современные истребители стали защищать украинское небо от российских захватчиков.

Сообщается, что украинские пилоты проходили обучение на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Из соображений безопасности не сообщается о количестве пилотов и точной дате окончания обучения.

Издание сообщило, что пилоты направляются в Европу, где будут проходить дополнительные подготовки.

Напомним, ранее сообщалось, что десять украинских военных прошли обучение по обслуживанию F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что F-16 из Дании будут в распоряжении Украины в течение месяца.

Читайте также: