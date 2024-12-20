Украинские пленные в России получат посылки и письма из дома

Украинским военнопленным и незаконно заключенным в РФ гражданским передали 1500 упаковок.

При содействии Международного комитета Красного Креста на территории Беларуси прошел обмен посылками и письмами для военнопленных, которые находятся на территории России и Украины.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Передали 1500 упаковок с теплой одеждой и другими необходимыми вещами", — уточнил в сообщении он.

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Кроме того, украинский омбудсмен передал присутствовавшей на встрече российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой списки военнопленных и обсудил вопросы их верификации. Российской стороне также передали списки незаконно заключенных гражданских украинцев.

В ходе этой встречи состоялась репатриация тел погибших воинов.

Также были обсуждены пути дальнейшего взаимодействия для возвращения военнопленных, гражданских и гуманитарные вопросы.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных до Нового года.

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