Украинские полярники показали гнездящихся на небывалой высоте пингвинов: видео

Одним из объяснений того, почему птицы забрались на высоченную скалу, может быть отсутствие свободных от снега участков в пору гнездования.

Субантарктический пингвин со своей парой обустроил гнездо на высоте почти 300 метров над уровнем моря.

Видео с пингвином-верхолазом и его птенцом опубликовали украинские полярники с исследовательской станции "Академик Вернадский".

Ученые обнаружили их на мысе Туксен полуострова Киев, недалеко от острова Галиндез, на котором расположена украинская антарктическая станция. Теперь это самая высокая точка (295 м), где ученые находили гнезда пингвинов.

"Для понимания, как это высоко: биолог 28-й Украинской арктической экспедиции Вадим Ткаченко, считавший птиц, спускался оттуда более получаса", — говорится в сообщении на Facebook Национального антарктического научного центра.

До сих пор самыми высокими точками, где ученые находили гнезда пингвинов, были скалы на островах Бут и Ховгард – их высота достигала 180 метров над уровнем моря.

"Вообще субантарктические пингвины любят делать гнезда на возвышениях, ведь так меньше шансов, что их засыплет снегом, и соответственно, больше шансов на успешное выведение потомства", — отметили в НАНЦ.

Одним из объяснений того, почему птицы забрались на такую возвышенность, может быть отсутствие свободных от снега участков в пору гнездования.

"А, может, им просто нравится прекрасный вид на Антарктику, который открывается с таких мест", – пошутили ученые.

Украинские полярники показали гнездящихся на небывалой высоте пингвинов

В НАНЦ напомнили, что украинские ученые отслеживают динамику распространения и размножения антарктических птиц в контексте изменения климата.

Напомним, ранее украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали милое видео с антарктическими пингвинами и их малышами.

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