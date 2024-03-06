Украинские спецназовцы воюют в Судане против повстанцев и формирований РФ – WSJ

Сообщается, что в Судане обратились за помощью к Зеленскому после того, как это государство негласно поставляло Украине оружие в 2022 году.
Украинские спецназовцы принимают участие в боевых действиях в Судане против повстанцев и российских формирований. Этот факт – часть стратегии, направленной на подрыв военных и экономических операций России за рубежом.
Об этом в своем материале сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, глава суверенного совета республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурган обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как это африканское государство в 2022 году негласно поставляло Киеву оружие.
Издание ссылается на нескольких украинских солдат-участников операции, которые рассказали, что через несколько недель после вызова спецназовцы высадились в Судане и начали боевые действия, чтобы вытеснить силы повстанцев из столицы – Хартума.
"Линия фронта в войне между Украиной и Россией теперь простирается до Африки", – отмечается в материале.
В то же время, авторы статьи обратили внимание, что "эта операция связана со значительным политическим риском в момент, когда поддержка Украины со стороны Запада колеблется".
"В Судане Украина вмешивается во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США заявляют, что обе стороны совершили военные преступления. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что любая страна, оказывающая материальную поддержку, "несет ответственность за разжигание зверств против суданского народа", – говорится в публикации.
Что говорит Буданов о войсках в Судане
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию отказался сказать, отправлялись ли войска в Судан, в то же время изложил обоснование такой отправки.
"Война – это рискованное дело. Мы ведем полноценную войну с Россией... У них есть подразделения в разных частях света, и мы иногда пытаемся нанести им удар там", – сказал Буданов.
Издание информирует, что украинские военные также начали учить суданских солдат некоторым из тактик, которые помогли им сдерживать большую российскую армию. В частности, речь идет об использовании беспилотников.
По информации WSJ, украинцы помогли передать в феврале в Судан турецкие беспилотники Bayraktar TB2, способные наносить высокоточные авиаудары.
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"Влияние Украины все еще ощущается в Судане. За последние недели силы Бургана возобновили контроль над значительной частью Омдурмана – это их первый значительный прорыв в конфликте. Эксперты связывают эти успехи в значительной степени с точными ударами беспилотников, а также развертыванием элитных подразделений суданской армии. Недавно Киев также отправил в Порт-Судану партию пшеничной муки, прибывшей на прошлой неделе", – говорится в публикации.
Авторы статьи указали, что для Украины отправка войск в Африку является новой смелой авантюрой – частью стратегии, направленной на подрыв военных и экономических операций РФ за рубежом, чтобы сделать войну более дорогой для Москвы и позиционировать себя как оплот против российских вторжений, в частности в регионах, где Запад не желает принимать непосредственное участие.
Напомним, в феврале издание Kyiv Post сообщило, что в Судане бойцы ГУР взяли в плен боевиков ЧВК "Вагнер". Журналисты также опубликовали видеодопрос.
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