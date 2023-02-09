Украинские спецслужбы передали Молдове планы Кремля взять ее под контроль: в Кишиневе прокомментировали

Правоохранительные органы Молдовы подчеркивают, что "все государственные органы работают в полную силу и не допустят каких-либо провокаций".

Служба информации и безопасности (СИБ) подтвердила заявление украинского президента Владимира Зеленского о плане России попытаться дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове.

Об этом сообщает NewsMaker.

Служба информации и безопасности Молдовы подчеркнула, что "все государственные органы работают в полную силу и не допустят таких провокаций". Там добавили, что не могут сообщить подробности, чтобы не сорвать оперативные меры.

"СИБ проводит оперативные мероприятия, чтобы выявить попытки дестабилизации ситуации в стране, и тесно сотрудничает со спецслужбами наших партнеров. В этом контексте СИБ подтверждает, что как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы была выявлена диверсионная деятельность", направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию и нарушение общественного порядка", — заявили в СИБ.

Напомним, 9 февраля во время выступления на заседании Евросовета президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предупредил президента Майю Санду о "плане России разрушить политическую ситуацию в Молдове".

Визит Владимира Зеленского в Лондон: что пишут британские газеты

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.