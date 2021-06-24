Украинские туристы вернутся из Греции специальными авиарейсами

Домой отправятся более 500 граждан Украины, которые столкнулись с проблемами из-за греческого туроператора.

Из-за приостановления деятельности греческой туристической компании Mouzenidis Travel, украинские граждане, которые были клиентами этого туроператора, не смогли поселиться в гостиницах и вернуться домой с отдыха в Греции. Как сообщили в четверг, 24 июня, в пресс-службе МИД Украины, для возвращения украинских туристов будет организовано три авиарейса.

"Благодаря работе дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан", — говорится в сообщении.

В МИД заверили, что ни один украинский турист в Греции не будет брошенным на произвол судьбы после того, как греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины.

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Во избежание проблемных ситуаций клиентам Mouzenidis Travel советуют перед поездкой в Грецию обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

В пресс-службе также сообщили номера круглосуточной горячей линии Посольства Украины в Афинах (+306932765606) и Консульства Украины в Салониках (+306907962985), куда приглашают обращаться для получения помощи в Греции.

Напомним, ранее в Греции изменили условия въезда для туристов. В страну разрешили въезжать туристам, в которых экспресс-тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

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