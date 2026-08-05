Украинские удары по складам Wildberries / © Getty Images

Реклама

Украинские удары по российским складам Wildberries рикошетом ударили по белорусскому бизнесу. Из-за убытков предприниматели в Беларуси вынуждены искать помощи у собственных властей, чтобы закрыть финансовые дыры и вернуть утраченные средства.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Реклама

Удары по Wildberries принесли ущерб Беларуси

3 августа Минский столичный союз предпринимателей и работодателей обратился к первому заместителю министра экономики Беларуси Ивану Вежновцу по поводу последствий украинских атак на российские склады Wildberries для белорусских предпринимателей.

Реклама

В частности, они потребовали защиты своих прав и компенсации средств белорусским продавцам.

Союз предложил чиновникам провести совместную встречу, чтобы разработать действенный план действий и спасти местных продавцов от ущерба.

По данным «Суспільного», масштаб проблемы существенен: на уничтоженных и охваченных огнем российских складах Wildberries «зависли» более 22 тысяч товаров, принадлежащих белорусским компаниям.

Ситуация разворачивается на фоне системных усилий России по увеличению военного присутствия в Беларуси и интеграции Беларуси в нужные для РФ рамки.

Реклама

Удары по Wildberries: последние новости

Напомним, по оценкам Института изучения войны, Кремль сосредоточился на решении проблем с поставками товаров маркетплейса Wildberries после украинских атак, игнорируя защиту тыловых районов.

В частности, правительство РФ обсуждает меры поддержки пострадавших продавцов и обеспечение бесперебойной торговой логистики вместо развертывания дополнительных средств ПВО.

Эксперты отмечают, что российский оборонно-промышленный комплекс и военное руководство не способны быстро расширить покрытие ПВО, чтобы одновременно защитить фронт и масштабный тыл. Подобную реакцию власти уже наблюдали во время летнего дефицита топлива, когда чиновники устраняли последствия для потребителей, а не причины уязвимости объектов.

Новости партнеров