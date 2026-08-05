- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 419
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинские удары по складам Wildberries в России обернулись убытками для Беларуси — ISW
После украинских атак на склады Wildberries в России белорусские предприниматели заявили о значительных финансовых потерях. Они призывают власти помочь возместить ущерб и защитить их права.
Украинские удары по российским складам Wildberries рикошетом ударили по белорусскому бизнесу. Из-за убытков предприниматели в Беларуси вынуждены искать помощи у собственных властей, чтобы закрыть финансовые дыры и вернуть утраченные средства.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Удары по Wildberries принесли ущерб Беларуси
3 августа Минский столичный союз предпринимателей и работодателей обратился к первому заместителю министра экономики Беларуси Ивану Вежновцу по поводу последствий украинских атак на российские склады Wildberries для белорусских предпринимателей.
В частности, они потребовали защиты своих прав и компенсации средств белорусским продавцам.
Союз предложил чиновникам провести совместную встречу, чтобы разработать действенный план действий и спасти местных продавцов от ущерба.
По данным «Суспільного», масштаб проблемы существенен: на уничтоженных и охваченных огнем российских складах Wildberries «зависли» более 22 тысяч товаров, принадлежащих белорусским компаниям.
Ситуация разворачивается на фоне системных усилий России по увеличению военного присутствия в Беларуси и интеграции Беларуси в нужные для РФ рамки.
Удары по Wildberries: последние новости
Напомним, по оценкам Института изучения войны, Кремль сосредоточился на решении проблем с поставками товаров маркетплейса Wildberries после украинских атак, игнорируя защиту тыловых районов.
В частности, правительство РФ обсуждает меры поддержки пострадавших продавцов и обеспечение бесперебойной торговой логистики вместо развертывания дополнительных средств ПВО.
Эксперты отмечают, что российский оборонно-промышленный комплекс и военное руководство не способны быстро расширить покрытие ПВО, чтобы одновременно защитить фронт и масштабный тыл. Подобную реакцию власти уже наблюдали во время летнего дефицита топлива, когда чиновники устраняли последствия для потребителей, а не причины уязвимости объектов.