Украинские военные начали обучение на американских танках Abrams — Пентагон

Для обучения солдат разделили на две группы.

Первая группа из около 400 военных ВСУ начала обучение на американских танках Abrams M1 в Германии. Программа будет длиться 10-12 недель.

Об этом заявил спикер Пентагона подполковник Гаррон Гарн, пишет The New York Times.

Отмечается, что около 200 военнослужащих в 26 мая начался общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе.

"Инструктаж включает в себя базовые солдатские задачи — такие как точная стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, а впоследствии и более масштабные учения с участием батальонов, противостоящих друг другу", — рассказал спикер Пентагона.

Остальные 200 украинских военных начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки, сказал полковник Гарн.

Напомним, в середине мая в Германию ранее запланированного срока прибыли американские танки Abrams. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил подкомитету Сената по обороне по ассигнованиям, что США переместили "несколько танков на театр боевых действий", чтобы украинцы могли начать обучение на них.

Остин сообщил, что Украина получит танки Abrams в начале осени, когда военные должны завершить обучение по управлению ими.

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