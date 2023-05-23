Украинские военные не участвовали в рейде на Белгородщине — The New York Times

Кремлевская пропаганда ранее заявляла об "уничтожении более 70" диверсантов, которых пытаются выдать за украинские.

Украинские военные защищали границу и не участвовали в рейде в Белгородской области.

Об этом изданию The New York Times сказал высокопоставленный украинский чиновник, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.

Члены легиона " Свобода России" и Российского добровольческого корпуса – граждане РФ, действующие на территории страны-агрессорки, взяли на себя ответственность за рейд в Белгородской области России.

"Легион "Свобода России" был создан в августе 2022 года, чтобы дать возможность россиянам, выступающим против войны Кремля в Украине, взять в руки оружие и воевать вместе с украинцами. Боевые действия этих антикремлевских российских добровольцев ограничивались в основном по линии фронта в Украине, преимущественно в Бахмуте и вокруг него", — говорится в материале.

Ситуация изменилась на этой неделе, когда группа объявила, что ее бойцы вместе с россиянами из другой группы – Российского добровольческого корпуса – пересекли границу и "освободили" несколько населенных пунктов на территории России.

Во вторник представители легиона заявили, что бои в Белгородской области продолжаются, хотя Минобороны России отчиталось, будто все не убитые бойцы были отброшены в Украину.

По словам собеседника NYT, защитники Украины обороняли украинскую границу в районе рейда россиян в случае контратаки с территории страны-агрессорки.

Он сказал, что российские диверсанты понесли потери, но те не сказались на их боеспособности.

Напомним, в Минобороны уверены, что продолжающиеся уже вторые сутки события в Белгородской области — не последнее восстание в РФ. Российские добровольцы пытаются избавиться от нынешнего российского режима.