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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Украинские военные подрались в отеле Словакии: конфликт закончился смертью

Конфликт между двумя украинскими военнослужащими в отеле Словакии закончился смертью одного из них. По информации местных СМИ, мужчины могли находиться в стране на военном обучении.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Словакия

Словакия / © Associated Press

В словацком городе Тренчин между двумя украинскими военнослужащими разразился конфликт, закончившийся трагедией. Во время драки один из мужчин получил ножевые ранения и умер по дороге в больницу. Иного задержала полиция.

Об этом сообщают словацкие издания "Nový Čas" и "Pluska" .

По информации журналистов, инцидент произошел в одной из гостиниц Тренчина, где находились украинские военные. Предварительно они могут быть представителями авиационного подразделения, которые проходят обучение в Словакии.

Между мужчинами возник спор, переросший в драку. Во время конфликта один из военнослужащих, по сообщениям СМИ, нанес другому удары ножом.

53-летний потерпевший получил тяжелые ранения. На место вызвали медиков, пытавшихся доставить его в больницу, однако спасти мужчину не удалось — он скончался во время транспортировки.

Словацкая полиция задержала 53-летнего мужчину, подозреваемого в нападении.

Правоохранители начали расследование и устанавливают все обстоятельства смертельного конфликта.

Ранее в Австрии убили 35-летнюю украинку

Напомним, ранее в Австрии произошло жестокое убийство 35-летней украинки Анны, которая весной 2022 года сбежала от войны вместе с двумя дочерьми. Как сообщало Krone, в начале октября тело женщины обнаружили в подъезде жилого дома в Вене. Экспертиза установила, что она погибла от тупых травм головы и тела.

По подозрению в убийстве задержали ее партнера — находившегося на месте преступления гражданина Румынии. По словам знакомых, раньше украинку неоднократно видели с синяками и гематомами.

После трагедии без матери остались две дочери 7 и 13 лет. Девочки находятся на попечении соответствующих служб, а в дальнейшем заботиться о них должна одна из сестер погибшей.

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