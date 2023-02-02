Украинские военные прибыли в Германию на противовоздушные учения с Patriot — Spiegel

Украинские военные прибыли в Германию, чтобы учиться работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot. Группа состоит из 70 человек

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что военные прибыли в Германию еще во вторник. Сегодня, 2 февраля, они должны начать обучение.

Немецкое правительство на основании консультаций с США хочет предоставить Украине полную систему Patriot для отражения атак беспилотников, ракет или самолетов. Система включает в себя центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок, установленных на грузовике.

Напомним, Вашингтон официально сообщил о пакете помощи для Украины. Он, в частности, будет содержать одну батарею ЗРК Patriot. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ЗРК в Украине будут на боевом дежурстве уже в середине весны 2023-го.

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