Украинские военные принимают участие в консультациях по Ормузскому проливу — Зеленский сообщил детали
Украинские военные принимают участие в консультациях по Ормузскому проливу. Зеленский отметил важность безопасности мореходства.
Украинские военные принимают участие в международных консультациях по дальнейшему функционированию Ормузского пролива.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, вопрос безопасности мореплавания имеет глобальное значение и важен для всего мира. Украина, исходя из собственного опыта обеспечения экспорта и защиты судоходства в Черном море, хорошо понимает цену стабильности на морских маршрутах.
«Безопасное мореходство — это глобальная ценность, мы это знаем по опыту защиты в Черном море. Нужно, чтобы все в мире это тоже ценили», — подчеркнул глава государства.
В то же время, президент отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива остается динамичной и может быстро меняться. На развитие событий оказывают влияние, в частности, обстоятельства, связанные с Ираном, а также отношения между Европой и США.
Зеленский подчеркнул, что, несмотря на текущую нестабильность, для Украины и европейских стран ключевым остается долгосрочный интерес — обеспечение безопасности.
Ситуация с Ормузским проливом
Напомним, Пентагон мог врать президенту США Трампу об «успехах» в войне с Ираном. Это выяснилось раньше. В администрации президента обвиняют Пита Гегсета в дезинформации о войне с Ираном.
Также стало известно, что Иран прекратил переговоры с США после угроз Дональда Трампа уничтожить «цивилизацию».
Тем временем дедлайн Трампа для открытия заблокированного Ираном Ормузского пролива уходит.
А цены на нефть не падают. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассетт заявил, что нынешний рост стоимости нефти вызван именно войной на Ближнем Востоке.