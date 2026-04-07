ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
245
Время на прочтение
2 мин

Украинские военные принимают участие в консультациях по Ормузскому проливу — Зеленский сообщил детали

Украинские военные принимают участие в консультациях по Ормузскому проливу. Зеленский отметил важность безопасности мореходства.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский заявил о важности безопасности для Европы и мира / © Zelenskiy/Official

Украинские военные принимают участие в международных консультациях по дальнейшему функционированию Ормузского пролива.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, вопрос безопасности мореплавания имеет глобальное значение и важен для всего мира. Украина, исходя из собственного опыта обеспечения экспорта и защиты судоходства в Черном море, хорошо понимает цену стабильности на морских маршрутах.

«Безопасное мореходство — это глобальная ценность, мы это знаем по опыту защиты в Черном море. Нужно, чтобы все в мире это тоже ценили», — подчеркнул глава государства.

В то же время, президент отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива остается динамичной и может быстро меняться. На развитие событий оказывают влияние, в частности, обстоятельства, связанные с Ираном, а также отношения между Европой и США.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на текущую нестабильность, для Украины и европейских стран ключевым остается долгосрочный интерес — обеспечение безопасности.

Ситуация с Ормузским проливом

Напомним, Пентагон мог врать президенту США Трампу об «успехах» в войне с Ираном. Это выяснилось раньше. В администрации президента обвиняют Пита Гегсета в дезинформации о войне с Ираном.

Также стало известно, что Иран прекратил переговоры с США после угроз Дональда Трампа уничтожить «цивилизацию».

Тем временем дедлайн Трампа для открытия заблокированного Ираном Ормузского пролива уходит.

А цены на нефть не падают. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассетт заявил, что нынешний рост стоимости нефти вызван именно войной на Ближнем Востоке.

Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie