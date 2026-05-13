Украинские военные шокировали НАТО: дроны "уничтожили" шведскую армию

Учения НАТО / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские операторы дронов превратили военные учения в Швеции в критическое предупреждение для НАТО — они разгромили своими навыками иностранных коллег.

Об этом пишет AP.

Украинцы разгромили шведов на военных учениях НАТО

Сценарий военных учений НАТО, на которые прибыли украинские военные, был таким: Швеция была под угрозой неназванной страны, которая наращивала войска вдоль восточной границы военного альянса. Украина, которая не входит в НАТО, отправила своих военных для консультирования иностранных коллег по вопросам беспилотников.

В военных учениях участвовали также американские военные. Учения проводились с учетом реальной угрозы. По сценарию военных учений шведский остров Готланд теоретически может столкнуться с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия из-за саботажа.

«Теоретически это может произойти завтра», — сказал руководивший учениями контр-адмирал Йонас Викстрем.

Особенностью последних учений НАТО в Швеции стали украинские военные, которые разгромили шведскую армию беспилотниками. На этой неделе украинские силы получили возможность продемонстрировать, чему они научились на поле боя в условиях реальной войны.

Группа украинских пилотов дронов, приглашенных для обучения военных НАТО противодействовать дронам, «уничтожила» шведские войска во время учений. Украинцы играли роль агрессора.

Тренировку шведов приходилось останавливать три раза, чтобы военные могли отработать свои действия. Однако если бы такая атака происходила в реальной жизни, они бы проиграли бой. Об этом рассказал украинский военный с позывным Тарик.

Боец с позывным Карат добавил, что шведские войска имеют потенциал, но им необходимо улучшить свои беспилотники и тактику, а командирам следует глубже понимать ведение войны с использованием дронов.

«Все западные силы должны быстро научиться проводить операции с использованием беспилотников и противодействовать им, и самый быстрый способ — это прислушаться к украинцам», — сказал верховный главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон.

Эти знания очень актуальны для стран НАТО, которые граничат с Россией. Особенно в условиях, когда беспилотники РФ залетают в их страны — намеренно или случайно.

В НАТО опасаются, что Путин захочет использовать Готланд для проверки Североатлантического союза. Остров расположен в Балтийском море между российским Калининградским эксклавом, где размещены ракеты РФ, и Москвой.

«Если вы контролируете Готланд, вы практически контролируете центральную часть Балтийского моря», — добавил Классон.

Успехи украинских военных на учениях НАТО

Напомним, во время совместных военно-морских учений у побережья Португалии украинские силы продемонстрировали отличные навыки управления беспилотниками, победив силы НАТО во всех пяти предложенных сценариях.

Как сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, украинские подразделения использовали штатные средства и дроны (в том числе Magura), которые оказались крайне эффективными и незаметными. Условный фрегат Североатлантического союза был бы гарантированно уничтожен в реальном бою.

Кроме морских дронов Украина представила партнерам систему ситуационной осведомленности Delta. По технологическому уровню она опередила аналогичные разработки стран Запада.

