Украинские военные уже осваивают оружие НАТО на американских базах — Пентагон

Бойцы ВСУ приобретают навыки использования артиллерии, радиолокационных систем и новой бронетехники.

Военнослужащие украинских вооруженных сил начали дополнительную подготовку на военных базах США, в частности в Германии.

Об этом сообщил на брифинге 29 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, украинские военные осваивают новую артиллерию, радиолокационные системы и бронетехнику — то есть вооружение, которое "недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в безопасности".

Основную часть тренировок будет проводить Национальная гвардия Флориды, а проходят они по меньшей мере в трех странах, в том числе в Германии.

В тот же день высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что "более десятка рейсов" с военной помощью для Украины прибудут в европейский регион для дальнейшей транспортировки в нашу страну "в течение следующих 24 часов".

Напомним, Сенат Соединенных Штатов единогласно проголосовал за важный закон о возрождении программы времен Второй мировой войны. Это позволит президенту США Джо Байдену эффективнее отправлять Украине оружие для защиты от агрессии РФ.

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