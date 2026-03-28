Украинские военные за границей: Зеленский сообщил детали усиления безопасности ОАЭ

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Украинские эксперты уже несколько недель работают за границей и ужесточают систему защиты в Объединенных Арабских Эмиратах. Уже есть первые результаты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Наша общая цель с партнерами — больше безопасности. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас», — подчеркнул глава государства.

По его словам, несколько недель украинские эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Эксперты работают над усилением защиты от воздушных угроз.

«Уже есть ясное понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, доказавших свою эффективность», — добавил Зеленский.

Помощь Украины для Ближнего Востока

Соединенные Штаты Америки обратились в Украину по защите от дронов их баз на территории ближневосточных стран. Также о помощи попросили Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт.

Президент сообщил, что около 210-220 украинских экспертов по противовоздушной обороне уже длительное время находятся в странах Ближнего Востока. В частности, работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Они предоставляют консультации по борьбе с массированными атаками беспилотников.

Кроме того, Зеленский заявил о договоренности с Саудовской Аравией об оборонном сотрудничестве. По его словам, Киев и Эр-Рияд объединяют усилия против общих угроз. В частности, ударов дронов и баллистики.