Украинские войска в Германии учатся защите от ядерных, био- и химугроз — Bild

Украинские военные учатся в Германии защите от ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя вооруженных сил Германии.

По информации издания, украинские военнослужащие проходят обучение в немецком регионе Альгау.

Представитель вооруженных сил ФРГ рассказал, что Бундесвер предоставил Украине пакет дезактивационных технологий. Теперь в течение трех недель в казармах и на полигонах украинские военные будут проходить учения по работе с дезактивационным комплексом.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

25 июня начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС: вражеские войска разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков электростанции.

На фоне возможной аварии или теракта на АЭС в Запорожье и районе 29 июня начались масштабные командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты области. Местные власти рассказали, как действовать в случае получения официального сообщения об угрозе наступления связанной с ЗАЭС чрезвычайной ситуации.

В случае теракта на ЗАЭС украинские власти подготовили план эвакуации жителей нескольких областей, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

Так, в случае аварии на АЭС будет эвакуировано около 300 тыс. человек – это касается жителей Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. Но чиновники отмечают, что это самый плохой сценарий.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил 29 июня – о возможном теракте на ЗАЭС нужно говорить, "чтобы партнеры искали попытки, как повлиять на эту ситуацию".

Что делать в случае радиационной опасности, как подготовиться и уберечься

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