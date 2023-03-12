Украинские защитники намекают: военный эксперт объяснил появление манекена солдата РФ на границе с Беларусью

Появление манекена солдата российской армии на границе с Беларусью, которого украинцы назвали Валерой, означает предупреждение намек пограничников Украины.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

“На самом деле это манекен русского солдата, которого назвали украинцы Валерой. Более того, белорусские пограничники жалуются на, скажем так, определенное поведение украинских пограничников. На что в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ) ответили, что украинские защитники не пугают, а намекают, показывая возможные сценарии непосредственного участия белорусских военных в возможной интервенции против нашей страны. Поэтому к таким вещам нужно относиться с пониманием, я имею в виду манекена Валеру», – объяснил Снегирев.

Итак. украинские защитники не запугивают белорусскую армию манекеном мертвого российского солдата, как заявил ранее официальный представитель Мозырьского пограничного отряда Сергей Павлов, а предупреждают.

Напомним, ранее пограничники РБ заявили о "моральном давлении" относительно установленного манекена повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого пограничники Украины назвали Валерием.

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