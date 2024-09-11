Украинских детей могут не пустить в Польшу: без каких документов пограничники запретят въезд

Граждане Украины могут подать ряд документов на пребывание детей до 13 лет на территории Польши. Это позволит им повторно въезжать в эту страну.

Если украинский ребенок до 13 лет, у родителей которого изменился статус легального пребывания на территории страны ЕС, не имеет доступа к электронным документам Diia.pl, на границе ему могут запретить въезд в Польшу.

Об этом пишут в фонде Right to Protection Poland со ссылкой на объяснение пограничной службы правил детей до 13 лет, передает "УНИАН".

По словам специалистов, если у родителей изменился статус легального пребывания на территории страны ЕС, например, они получили вид на временное проживание "карту избитую", ребенок может потерять доступ к приложению Diia.pl, без которого пересечь границу Польши не станет возможным.

"Этой категории лиц при пересечении границы необходимо предъявить действительный загранпаспорт и электронный документ в мобильном приложении Diia.pl. Наличие только справки о присвоении номера PESEL без электронного документа Diia.pl не дает права гражданам Украины повторно въезжать на территорию Польши или путешествовать на этой основе в другие страны Шенгенского соглашения", — прокомментировали ситуацию в пограничной службе.

До 13 лет дети не могут самостоятельно зарегистрироваться в Diia.pl, поскольку "доверенный профиль" (profil zaufany) оформляется только с 13 лет, по данным ведомства.

Также сообщают, что с 1 июля 2024 вступили в силу обновленные положения спецзакона, где указано, что украинцы могут подать ряд документов на пребывание детей до 13-летнего возраста на территории Польши. Это позволит им повторно въезжать в эту страну.

Тем временем в Германии разгорелся скандал из-за предоставления убежища украинцам. Там изменились правила для беженцев из Украины, которые касаются помощи.

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