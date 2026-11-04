Украинские дети в Британии будут изучать родной язык / © Pexels

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В Великобритании наконец-то может закончиться громкий многолетний скандал: британское правительство официально извинилось перед украинскими детьми-беженцами, которых в местных школах призывали и даже заставляли сдавать экзамены по русскому языку. Украинские дети получат возможность изучать родной язык и сдавать по нему экзамены в британских школах.

Об этом пишет The Guardian.

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Скандал в Великобритании с русским языком и украинскими детьми наконец-то закончится

Британский министр школьных стандартов Джорджия Гулд лично выразила сожаление по поводу этой ситуации и объявила о запуске государственного финансирования для разработки нового экзамена GCSE (общего сертификата о среднем образовании) по украинскому языку.

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Украинские дети-беженцы, поселившиеся в Великобритании после начала полномасштабной войны, признаются, что предложения от педагогов изучать русский и сдавать по нему экзамены воспринимались как настоящее оскорбление.

«Многих учеников подталкивали к тому, чтобы они изучали русский. Мне действительно досадно, что они оказались в такой ситуации. Очень важно, чтобы они имели доступ к GCSE по украинскому языку», — сказала Джорджия Гулд.

Новый экзамен появится в британских школах с 2028 года. Его разработкой занимается экзаменационная комиссия AQA, получившая от профильного ведомства грант в размере 340 тысяч фунтов стерлингов.

Чтобы украинские дети наконец изучали украинский, а не русский в Великобритании, пришлось много поработать. Этому решению предшествовали годы системного лоббирования со стороны украинского правительства и общественных организаций, которые отстояли интересы более 30 тысяч украинских детей в Британии.

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«Мы глубоко обеспокоены тем, что из-за отсутствия украинского GCSE многим украинским детям школьный персонал навязывает составление GCSE по русскому языку», — обращалось МОН Украины в 2024 году.

«Создание GCSE по украинскому языку было одной из просьб украинского правительства к нам, а также запросом от общества и молодежи. Мы действительно гордимся тем, что можем это сделать, и гордимся этим партнерством с правительством Украины», — добавила министр школьных стандартов Великобритании Джорджия Гулд.

Она также заявила, что позиция Великобритании непоколебима: государство стоит бок о бок с украинцами.

Заместитель министра образования Украины Андрей Бутенко выразил благодарность британским коллегам. В Лондоне есть сеть украиноязычных школ. Во время визита Джорджии Гулд в одну из таких объявили о важном решении.

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Гулд встретилась с 20-летним Виталием Андроником, который раньше рассказывал, как в начале полномасштабной войны его заставляли сдавать экзамен по русскому языку. Парень рассказал министру, что это решение не повлияет на его школьное образование, но он рад, что другие украинские дети теперь не будут изучать язык агрессора.

Руководитель фонда St Mary’s Trust Инна Григорьевич, которая добивалась введения экзамена еще со времен аннексии Крыма, выразила свою радость:

«До сих пор трудно осознать, что нам больше не нужно за это бороться».

Теперь она планирует добиться введения курса и для старших классов — уровень A-level. В ответ Джорджия Гулд отметила, что пока хотят внедрить программу GCSE и посмотреть, как все пройдет.

Чиновница признала, что экзаменаторы долгое время колебались из-за небольшого количества потенциальных учеников, но ввести новый предмет удалось. Чиновница призвала выбирать новый предмет и британских детей — как знак солидарности с Украиной.

Русский язык за границей: последние новости

Напомним, голливудский актер Том Круз во время встречи с россиянкой в Сеуле выразил свое восхищение Россией и похвастался знанием нескольких слов на русском языке.

Артист вспомнил свои прошлые поездки в РФ — в частности, визит в Москву в 1987 году, остановку в Сибири в 1990-х и приезд в 2000-х годах перед открытием «Большого театра», отметив, что ему там очень понравилось.

Пока многие звезды Голливуда после начала полномасштабной войны в Украине осудили преступления РФ и бойкотируют все российское, Том Круз воздерживается от публичных заявлений по поводу российской агрессии.

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