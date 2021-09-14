Украинских контрабандистов с самолетом задержали в Молдове, им грозит тюремное заключение

Украинских контрабандистов с самолетом задержали в Молдове, им грозит тюремное заключение

Сейчас правоохранители Украины и Молдовы выясняют все обстоятельства правонарушения.

Украинские и молдавские пограничники в ночь на вторник задержали двух украинцев и одного белоруса, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради контрабанды табачных изделий.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Воздушное судно украинские пограничники совместно с молдавскими коллегами задержали сегодня ночью ... Пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками за почти десять километров от населенного пункта Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине населенного пункта Грозница, Бричанского района (Республика Молдова) обнаружен АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группу лиц, которая обслуживала самолет ", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что правоохранители задержали трех мужчин — двух граждан Украины, жителя Киева и Черновцов, а также гражданина Беларуси. Также обнаружили и изъяли средства навигации, которые использовали преступники.

Сейчас контрабандистам грозит тюремное заключение в соответствии с действующим законодательством Молдовы.

Напомним:

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