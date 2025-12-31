- Дата публикации
Украинских моряков освободили из пиратского плена в Сенегале — детали операции
Девять моряков, среди которых двое украинцев, вернулись домой после освобождения из пиратского плена.
Девять членов экипажа, среди которых двое украинцев, были освобождены из пиратского плена благодаря совместным усилиям владельца судна и украинского посольства.
Об этом Департамент консульской службы МИД Украины сообщил 31 декабря.
Моряков захватили пираты 3 декабря 2025, атаковав португальское судно в водах Экваториальной Гвинеи.
С момента захвата моряков украинские дипломаты совместно с представителями судовладельца координировали действия по их безопасному возвращению. 25 декабря 2025 года пленных успешно освободили.
Украинские дипломаты подчеркнули, что результат стал возможен благодаря оперативному взаимодействию и международной поддержке. Моряки прошли медицинское освидетельствование, их состояние удовлетворительное. Вскоре они вернутся домой в семьи.
Что известно о нападениях пиратов
Напомним, что нападения пиратов на торговые суда у африканского побережья остаются серьезной угрозой для судоходства.
Ранее индийские военно-морские силы и спецподразделения отбивали суда у сомалийских пиратов и передавали их членов в полицию.
ООН призывает усилить меры безопасности в этом регионе из-за роста числа пиратских атак.
