Украинских моряков освободили из пиратского плена в Сенегале — детали операции

Освобождение украинских моряков из пиратского плена

Девять членов экипажа, среди которых двое украинцев, были освобождены из пиратского плена благодаря совместным усилиям владельца судна и украинского посольства.

Об этом Департамент консульской службы МИД Украины сообщил 31 декабря.

Моряков захватили пираты 3 декабря 2025, атаковав португальское судно в водах Экваториальной Гвинеи.

С момента захвата моряков украинские дипломаты совместно с представителями судовладельца координировали действия по их безопасному возвращению. 25 декабря 2025 года пленных успешно освободили.

Украинские дипломаты подчеркнули, что результат стал возможен благодаря оперативному взаимодействию и международной поддержке. Моряки прошли медицинское освидетельствование, их состояние удовлетворительное. Вскоре они вернутся домой в семьи.

Что известно о нападениях пиратов

Напомним, что нападения пиратов на торговые суда у африканского побережья остаются серьезной угрозой для судоходства.

Ранее индийские военно-морские силы и спецподразделения отбивали суда у сомалийских пиратов и передавали их членов в полицию.

ООН призывает усилить меры безопасности в этом регионе из-за роста числа пиратских атак.

